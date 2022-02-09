港明起收紧防疫聚会限两户社交限两人

疫情不断升温，香港宗教场所、商场、百货公司、超级市场、街市或市集，以及理发店或发型屋等，全部要在本月24日起推行“疫苗通行证”，并使用“安心出行”应用才可进入。

香港疫情严峻，特区政府首次将限聚令引入私人场所，从明天（2月10日）起禁止两个以上的家庭在私人场所进行跨家庭聚会，并将公共场所群组聚会人数上限由四人收紧至两人。

与此同时，港府也将于下周向立法会申请260亿港元（约45亿新元，下同）拨款，以推出第六轮防疫抗疫基金，资助包括旅游业、载客运输业、洗衣及洗碗行业、职业介绍所等受影响行业。当局也会向清洁工及保安员，以及短期及临时失业人士提供最多1万港元的援助。

新增625病例再创新高

根据卫生署昨天公布的数字显示，截至当天零时香港单日新增625起确诊病例，再创新高。在过去两星期，当地已有2600多起确诊病例，当中898起未找到源头，确定有垂直或横向传播的大厦有33栋。

因应疫情不断升温，行政会议昨天通过多项防疫措施，包括将宗教场所、商场、百货公司、超级市场、街市或市集，以及理发店或发型屋纳入表列场所，令总数增至23类，全部必须从本月24日起推行“疫苗通行证”，并使用“安心出行”应用才可进入。

其中两类新纳入的宗教场所及理发店或发型屋，须由明天起关闭，连同其他现正关闭的表列场所，停业至本月24日凌晨。

另外，限聚令明天起将会由四人收紧至两人，食肆减至最多两人一桌，以及禁止超过两个跨家庭在私人场所聚会。任何人若没有遵从强制检测等命令，罚款从目前的5000港元，增加一倍至1万港元。

特首林郑月娥昨天在记者会上形容，这次推出的防疫措施非常猛烈，但合情合理，希望争取时间和空间提升疫苗接种率，特别是年长者，从而保护香港医疗系统免于崩溃。她说：“我恳请市民要齐心抗疫，用这个空间和时间提升疫苗接种率”，从而使传播力很强的奥密克戎，造成重症的风险大为降低。”

被问到当局在商场和超市等地如何确保市民持有效“疫苗通行证”时，林郑称政府会在这些地方“被动执法”，公务人员会获授权抽查市民的接种记录。如果发现有人未接种就会执法，情况与政府要求市民外出时携带身份证相若。

食物及卫生局常任秘书长陈松青进一步说，就明天起实施的私人场所最多两户人聚集的新措施，当局目前没有计划主动逐家逐户去执法。他强调，有关规例是希望市民停止跨家庭聚会，当局会允许有关人员发现疑似违法时使用权力，包括索取资料追踪个案或翻查闭路电视等。

专家：若疫情失控 每日病例或数以万起

对于港府加强防疫措施，受影响行业都大感无奈。香港发型化妆整体形象设计师总会主席谭慧华指出，受疫情影响，理发店的顾客本已大减。根据新措施，虽然会有些市民在未来两天“赶末班车”剪头发，相信仍难以补回14天的生意。

香港社区组织协会副主任施丽珊则指出，个别年长者对打针仍有忧虑，“疫苗通行证”涵盖超级市场及街市，会令他们缺少选择。她建议当局设立三个月缓冲期，让长者有充足时间考虑是否打针。

香港呼吸系统专科医生梁子超昨天接受《联合早报》访问时指出，香港的人口年龄中位数比英国高，但群体免疫数字偏低；加上香港大厦密集，若疫情失控，每日确诊病例或会数以万起。

梁子超指出，近来香港社会低估了奥密克戎及德尔塔变种病毒的影响，港府昨天推出的措施，可向社会释放出坚决抗疫的信息。“若大家齐心，未来两星期量避免外出，大幅减少人流，香港疫情将有望在半个月后转逆，由高峰期的600起减少一半，并在三个月内清零。”