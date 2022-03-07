学者：布林肯与王毅通电话 明显要求中国选边站

西方国家因乌克兰战事升级加大对俄罗斯制裁，并为乌国提供更多武器。中国国务委员兼外长王毅前天（3月5日）再度应约同美国国务卿布林肯通电话，强调乌克兰危机最终只能通过对话谈判解决，凡不利于推动外交解决而是拱火浇油使局势升级的行动，中国都反对。

此次是王毅与布林肯一个多月内第三次通电话，也是中美外交高层在乌克兰战事爆发后首度通电话，表明中国与西方目前持续对于如何走出这场战争，分歧巨大。

受访学者说，西方制裁俄罗斯并提供乌克兰武器不利于俄乌之间的谈判，还可能让战事陷入胶着，中国官方最新表态也对此透露出担忧。学者并指出，布林肯前天在通话中明显要求中国选边站，但中国尚须顾及与俄罗斯复杂多面的关系，不可能仅因乌克兰危机就立场鲜明倒向西方。

据中国外交部官网前晚发布的消息，王毅在同布林肯通话中表示，希望战火尽早停下来。他认为，解决乌克兰危机还是要按照联合国宪章的宗旨和原则办事，并指这场危机最终只能通过对话谈判解决。

“凡是有助于缓和局势和政治解决的努力，中方都支持。凡是不利于推动外交解决而是拱火浇油使局势升级的行动，中方都反对。”

王毅并表示，中国鼓励俄乌两国直接谈判，谈判不可能一帆风顺，但国际社会应当持续予以配合支持，直到谈出结果、谈出和平。中国也鼓励美国、北约、欧盟与俄罗斯开展平等对话，直面多年来积累的矛盾和问题，重视北约连续东扩对俄罗斯安全环境造成的负面影响。

学者：应对俄乌冲突 中国须考量与俄复杂关系

美国国务院官网同日也发表简短声明，形容俄罗斯对乌克兰发动“有预谋、无端且无理的战争”。国务院发言人普莱斯表示，布林肯在电话中指出，全世界都在关注哪些国家支持自由、自决和主权的基本原则，强调世界正在齐心协力否定和回应俄罗斯的侵略，确保莫斯科将付出高昂的代价，明显加大与中国的路线之争。

中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩接受《联合早报》采访时说，布林肯前天在通话中有施压中国的意图，“就是要迫使中国向俄罗斯施加压力，同时也通过选边站的方式对俄罗斯进行谴责。”

苏浩分析，中美在乌克兰危机上分别是局外者和当事者，所处位置不同。他认为，美国目前的做法实际上是在维持俄乌之间的高度冲突，制裁并会激发俄罗斯对西方更为敌视的态度，反而不利于解决问题。

苏浩还指出，中国在应对方式上也须考虑与俄罗斯复杂多面的关系，“说白了，中俄之间的对立，对于中国的国家安全也会造成非常大的威胁……所以中国必须慎重考虑这个问题。”

路透社前晚报道，俄罗斯外交部对中国在乌克兰危机上“平衡的立场”表示感谢。

对于俄乌谈判前景，苏浩认为，如若两国要求中国居间斡旋，作为同时与俄乌友好的国家，“中国在这一点上恰恰可以发挥正面积极的作用，这（相信）也是美国或者是欧洲国家希望看到的。”

另一方面，王毅前天通话中也提及台湾问题，对美国近期一些言行表示严重关切。他呼吁美国停止纵容支持“台独”行径，以实际行动维护中美关系大局。

（记者是《联合早报》重庆特派员）