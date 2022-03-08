王毅：不该火上浇油激化矛盾 化解乌克兰危机各国须对话非对抗

中国外长王毅维持对乌克兰危机的模糊立场，但指出，中国已在劝和促谈方面“做了一些工作”，冲突发生第二天，习近平向普京提出愿意看到俄乌双方尽早和谈，也得到积极回应。“俄乌双方已经谈了两轮。”

中国在乌克兰危机中的立场，不出所料地成为今年中国“两会”（人大与政协年会）外长记者会上的焦点。

中国外长王毅延续模糊立场，答问时不脱尊重和保障各国的主权和领土完整等一贯原则，以及主张劝和促谈。受访学者分析，在情势明朗前，北京态度仍会较为保留。

中国全国人大会议昨天下午举行外长记者会，王毅在一个小时40分钟内回答27个提问，其中五题涉及乌克兰。

他开场时便主动提及乌克兰危机，强调各国需要团结而非分裂，对话而非对抗。

第一个获得提问机会的国际媒体、路透社记者发问，俄军在乌克兰的行动扩展到非军事设施，导致许多平民丧生，产生了150万难民，中国是否对此感到失望？为何尚未将此描述为入侵，是否担心因拒绝谴责俄罗斯会损害中国自身的国际地位？是否能利用同俄罗斯和俄总统普京总统的伙伴关系帮助解决冲突？

答问时，王毅形容乌克兰危机是“冰冻三尺非一日之寒”。他重申，中国始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直独立自主地作出判断、表明主张。

王毅也表示，解决复杂问题需要的“不是火上浇油、激化矛盾”；必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整；必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

他说，中国已在劝和促谈方面“做了一些工作”，“冲突发生第二天，习近平主席应约同普京总统通话的时候，就提出我们愿意看到俄乌双方尽早和谈，普京总统也作出了积极回应。俄乌双方已经谈了两轮。”

中俄关系立于不结盟 不对抗也不受第三方挑拨

他接着说，中方愿继续为劝和促谈发挥建设性作用，并呼吁国际社会防止出现大规模人道主义危机。

王毅随后在回答凤凰卫视有关乌克兰局势证明世界进入动荡变革期，国际社会担忧世界再次形成新冷战的问题时，不点名地将矛头指向美国“个别大国为了维护其霸权地位，重拾冷战思维，制造阵营对立，进一步加剧了动荡与分裂，让本来就问题缠身的世界雪上加霜”。

针对今日俄罗斯国际通讯社记者提问：西方对俄罗斯和中国日益增长的集体制裁压力，将如何影响俄中关系的进一步发展？王毅强调，中俄关系“具有独立自主价值，建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上，更不受第三方干扰和挑拨”。

他说，不管国际风云如何险恶，中俄双方都将保持战略定力，将新时代全面战略协作伙伴关系不断推向前进。

关于王毅昨天就乌克兰危机的表述，台湾淡江大学国际事务与战略研究所所长翁明贤接受《联合早报》采访时分析，北京基于与俄乌两国都关系密切的缘故，会维持保留态度，但随着战况面临决定性转折，在情势明朗后，可能会更愿意推动促谈。

据美国福克斯新闻台上周六发出的独家专访，乌克兰的首席谈判代表、执政的人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚（David Arakhamia）表示，愿就乌克兰未来采取“非北约模式”进行讨论。

翁明贤认为，这代表俄罗斯试图推动乌克兰“非军事化”“保持中立地位”取得进展。他研判，在局势更明朗后，北京或许愿意以较超然的姿态劝和促谈。