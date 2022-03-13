蔡英文要求台国防部强化后备战力

（台北综合讯）台湾总统蔡英文昨天视察了根据一项新计划进行的后备军人训练活动，并说乌克兰情势再次证明，守护国家除国际声援和协助，还是要靠全民团结一致，她要求台湾国防部检讨精进，强化后备战力。

据《联合报》报道，为强化后备战力，台湾政府去年底宣布“一年一召、一次14天”的教育召集新制度，在本月开始的新制下，台湾预备役人员将接受为期两周的训练，而不是之前的五到七天，而花在射击、战斗训练上的时间也将会加倍。

“就地动员，就地作战”

蔡英文昨天下午到位于新北市林口的南势埔靶场视察时，身着包括防弹衣在内的全套迷彩军装，并指教召新制贯彻“就地动员，就地作战”原则，预设战场就在召员自己的家乡，这样的规划除了让战时动员可以更加迅速，也有助强化所有召员对于守护家园的向心力。

陪同蔡英文视察的台湾国防部长邱国正受访时表示，台湾可从乌克兰抵御俄罗斯的战争中汲取到很多经验。乌克兰的民间人士经过几天训练后，便可以拿着步枪射击，如果台湾的后备部队每年能够训练七天至14天，那就更加有信心。否则若只是在战争时动员，但平时都没训练，动员了也是没有战力。

台湾立法院外交及国防委员会成员、立委林昶佐接受路透社采访时说，俄罗斯入侵乌克兰使许多台湾人更加坚定了保卫台湾的决心，并提高了公众对预备役训练改革和全民防卫的支持。“之前，不管我们提出什么，都会被指危言耸听。现在情况已经不同了。”

他说，他相信台湾人就和乌克兰人一样，有非常强烈的意愿来保卫台湾。