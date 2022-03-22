朝野学者就乌克兰局势对话 台夹缝求存须强军自卫

台湾朝野学者针对乌克兰局势对话，一致认同俄乌开战后，中美对抗更加剧，夹缝求存的台湾必须强军自卫，并思考在两强对抗中的自主国安战略与国防政策。

执政党学者呼吁台湾人学乌克兰展现抗战决心，并提议延长兵役至一年；在野党学者则强调“强军为和，不战为胜”，台湾在守护自由和求存的同时，也应努力成为中国大陆走向政治自由的通路。

俄乌战争至今进入第27天，台湾国策研究院昨天主办“乌克兰对台湾安全之影响与启示”朝野对话座谈，邀请民进党国际事务部主任、立委罗致政，与国民党国际事务部主任、著名“知美派”战略学者黄介正对话，由国策研究院院长田弘茂主持，并邀多名军事、战略与政治学者当提问人。

两名学者对于开战后的中美对抗战略形势判断，共识大于分歧，没有碰撞出太多辩论火花。

罗致政研判，俄乌战争让欧洲国家和北约承担更多军事安全责任，美国因此将把更多资源和战略重心转移到印太地区。在俄罗斯国力削弱后，中美两极对抗的形势会更加剧，台湾在地缘战略的角色会更关键。“中美权力平衡唯一可能一夜间变化的情况，就是台湾落入大陆手中。”

他认为台湾必须保持平衡，在对抗和反制大陆威胁的同时，不能过度卷入中美的权力对抗。

罗致政还指出，俄乌战争拖长，让中国大陆三思武力犯台的风险比预期高，但台湾必须展现像乌克兰的抗战决心，才能期待国际驰援。这包括加强不对称战力、战备训练，和延长兵役。

台湾国防大学中共军事事务研究所长马振坤询问有关兵役应延长多久时，罗致政认为，综合考虑台湾少子化的人口结构、就业市场需求，“志愿役为主，义务役为辅”比较实际，并建议将四个月义务役军训适度延长到一年，以兼顾作战训练和生涯规划。

对于目前的国际战略形势，曾任台湾陆委会副主委、现任淡江大学战略研究所副教授的黄介正在场边受访时向《联合早报》指出，中美战略对抗才是主旋律。

“美国绝对会把乌克兰丢给欧洲处理，它真正的对手是中国大陆。未来中美对抗会更激烈，美国也会更霸道的强迫台湾跟着它走。”

对于台湾的因应之道，黄介正以“强军为和，不战为胜”八字指出，军队强盛才能维系和平，“太弱就会挨打和引诱别人入侵”，但维持不战与持久和平才是真正的胜利。

针对强军，他强调先确立是从防卫台湾的最高利益出发，而非“先检视华盛顿和北京利益对台湾的影响”，来打造自主的国安战略与国防政策，并具体落实到建军规划与武器采购。

至于不战与维和之道，黄介正指出，台湾“血脉与中华民族相连，脑波与西方自由民主对频”，除了扮演抵御大陆、守护自由价值的守门员（gate keeper），也应致力成为大陆长远走向政治自由化的通路（gateway）。

黄介正研判，未来五到10年，台海局势是否和平稳定，将“对中华民族的存亡绝续、台湾人民的生活福祉”带来最严峻的考验。

但他也指出，从1949年国共内战和两岸分治73年以来，两岸政治制度与生活方式之争“终局未定”，台湾必须提升实力和耐力，延长在中美强权夹缝中的两岸赛局，切勿加速把自我推向不利的终局。