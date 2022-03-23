东航坠机未发现幸存者 下来重点放在搜寻黑箱

中国东方航空坠机事件发生一天后，尚未发现幸存者，事故原因也无法清晰判断。调查组接下来将把重点放在搜寻俗称“黑箱”的飞行记录器上。

中国国务院调查组昨晚（3月22日）举行约半小时的发布会，通报这起中国近12年来最严重航空事故的搜救和调查进展。

中国民航局人员介绍，失事的东航MU5735航班前天下午1时16分从昆明起飞，2时17分保持巡航高度8900米进入广州管制区。三分钟后，管制员发现飞机高度急剧下降，随即多次呼叫机组，但未收到任何回复，2时23分飞机雷达信号消失。

这架波音737-800客机随后被发现在广西梧州市藤县山区坠毁。机上共有132人，包括123名乘客和九名机组人员。

据介绍，失事飞机为2015年6月22日引进，机龄不到七年，截至空难发生时共飞行8986架次，飞行时间累计1万8239小时。飞机起飞前符合适航要求，机组人员健康状况良好，飞行经历完备。

刘鹤亲赴广西督导救援及调查工作

中国民航局航空安全办公室主任朱涛在发布会上说，飞机在本次事故中损毁严重，调查难度很大。以目前掌握的信息，还无法对事故原因有清晰的判断。“下一步调查组将全力以赴搜集各方证据，重点在事发现场飞行记录器的搜寻，并综合各方面信息开展事故原因分析工作，深入全面查明事故原因。”

中共政治局委员、国务院副总理刘鹤和国务委员王勇前晚率队赴广西梧州，指导事故现场救援、善后处置及事故原因调查工作。中国民航局也连夜派出工作组抵达梧州。

多名失事客机乘客家属昨天从云南、广东等地抵达梧州。东航云南有限公司董事长孙世英披露，集团已和全部123名乘客的家属取得联系，并由160多位援助专家组建工作团队，开展家属援助工作。

据中国中央电视台报道，逾2000名救援人员正对坠机核心区域及周边20公里范围展开搜救。救援核心区约半个足球场大，但飞机残骸的抛撒面积非常大，甚至在山的另一边也发现残骸。

现场画面显示，坠机区的果园和梯田在强力冲击下，变成平地和水坑。现场除了失事飞机的部分残骸碎片，还找到散落、烧坏的身份证件、钱包、银行卡等个人物品，一张纸片上还有“岁岁平安”等手写字迹。央视网引述梧州市消防支队政委欧灵称，搜救队员在现场发现了遇难者遗体。

坠机现场三面环山、道路狭窄，大型供电及照明设备无法进入，当地降雨天气也为搜救带来挑战。现场救援人员指出，由于飞机坠毁现场在山林间，对黑箱的搜寻主要依靠无人机和人力，这也增加了搜寻难度。