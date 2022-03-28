距离主要撞击点40米 失事东航客机第二个黑箱寻获

中国民航局航空安全办公室主任朱涛说，尽管第二个黑箱外表损毁严重，但数据存储单元外观较为完好，已送往专业实验室进行译码。

中国东方航空公司坠机事故发生七天后，失事客机的第二个黑箱（飞行数据记录仪）终被寻获。两个黑箱均已送往北京专业机构，破译解码事故原因。

广西消防救援总队长郑西昨天（3月27日）在新闻发布会上披露，昨天上午9时20分左右，搜救队员在距离主要撞击点以东40米的坡面，挖掘至地表往下约1.5米处时，翻开一块树根后，发现一个被泥土包裹的橙色金属罐体。经专家鉴定，确认为第二个黑箱。

中国民航局航空安全办公室主任朱涛说，尽管第二个黑箱外表损毁严重，但数据存储单元外观较为完好，已送往专业实验室进行译码。

东航一架波音737-800型客机本月21日从昆明飞往广州途中在广西藤县坠毁，机上132人全部遇难。该航班的第一个黑箱已于23日寻获，为驾驶舱语音记录器（CVR）；昨天寻获的第二个黑箱则是数据记录器（FDR）。

民航事故调查中心主任毛延峰介绍，语音记录器收录了驾驶舱内的各种声音，数据记录器则记载了飞行过程中的高度、速度、航向等状态参数、驾驶员操纵飞机时的驾驶杆、驾驶盘，以及自动驾驶仪和自动油门等各类系统参数。

毛延峰说，调查人员须把两个黑箱的数据，以及现场勘查证据、空管雷达数据、机组和空管单位的陆空通话、飞机与地面的数据链传输信息，以及证人访谈等信息相结合，进行综合分析研判，方能探明事故原因。

发布会上也披露，截至昨天中午12时，现场共搜寻到飞机残骸及碎片累计3万3777件，并通过走访寻找目击证人，在事发地以北8公里左右，找到新的事故相关视频。

昨天也是132名空难遇难者的“头七”，事发地搜救现场和当地殡仪馆分别举行集体哀悼活动。心理救援专家尹平说，昨天累计分批接送遇难者家属632人次到现场吊唁，部分家属完成祭拜仪式后已陆续离开。

空难赔偿标准可能每人超过42万元

东航集团宣传部部长刘晓东说，公司已正式启动理赔工作，将依据相关法律法规，与家属具体沟通方案细节，制定理赔方案，确定统一赔付标准。东航已组建专职团队负责此次理赔工作，并面向家属开通理赔专线。

首都经贸大学保险系副主任李文中接受《北京商报》访问时预测，本次空难赔偿标准可能超过每人200万元（人民币，下同，42.7万新元），包括飞机保险和人身意外伤害险在内的总赔偿金额可能超过10亿元。