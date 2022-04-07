北约新战略概念考虑“中国增长影响力” 学者：明确把中俄放在一起

受访学者分析，北约此次明确把中国与俄罗斯“放在一起”，凸显出北约与美国的立场越趋一致。

北大西洋公约组织（NATO）在外长会议前表明，将在新战略概念中首次考虑“中国增长的影响力”和“国际上的胁迫政策”，并将寻求与亚太伙伴深化合作。受访学者分析，北约此次明确把中国与俄罗斯“放在一起”，凸显出北约与美国的立场越趋一致。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）前天（5日）在北约外长会议前夕的记者会上，批评中国不愿谴责俄罗斯的侵略行为，并称中国已“加入莫斯科”，一同质疑全球各国选择自身道路的权力。

北约外长会议于昨今两天（6日和7日）在比利时布鲁塞尔召开，会议聚焦俄乌局势。除了北约成员国外长，乌克兰、芬兰、瑞典、格鲁吉亚、欧盟，以及北约亚太伙伴澳大利亚、日本、新西兰，以及韩国也将派代表出席会议。

斯托尔滕贝格在记者会的开场中强调，在集权国家冲击以规则为基础的国际秩序的时间点上，“民主国家站在一起保护我们的价值观变得更为重要”。

他表明，北约将寻求和亚太伙伴深化军备管控、网络安全、混合战略（hybrid）和科技等方面的合作。

北约将在外长会议上就今年6月北约峰会的新战略概念进行讨论。斯托尔滕贝格称，新战略概念将引导北约成员国适应“新的安全现实”，包括应对俄罗斯侵略行为带来的影响，以及北约与莫斯科往后的关系。

去年6月北约峰会后，北约公报首次把将中国定义为“系统性挑战”。斯托尔滕贝格说，北约将首次考虑中国增长的影响力和“国际上的胁迫性政策”，“这会对我们的安全和民主带来系统性挑战”。

中国官方截至昨天截稿时间未对北约作出回应。中国官媒《环球时报》昨天报道这项消息时，批评北约“冷战思维再现”。

中国与北约的关系在俄乌战后愈加紧张。3月24日的北约峰会后，北欧在声明中呼吁“包括中国在内的所有国家”，维护国际秩序，避免以任何方式支持俄罗斯战争行为。

中国外交部发言人汪文斌25日在记者会上回应称，中国反对“对中方的无端指责和猜忌，更不接受任何施压与胁迫”。

北京在俄乌战后坚持模糊策略，并谨慎避免被划入“俄罗斯阵营”。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯接受《联合早报》访问时研判，北约此次表态比以往更明确地把中俄放在一起。美国自特朗普执政时期就把中俄视为“邪恶轴心”，而北约在俄乌冲突后立场进一步向美国靠拢。

吴心伯认为，北约料将加强和日本与澳洲等国在亚太地区的军演和情报交流等合作，但这不会对中国带来显著影响，因为北约在亚太的资源不足。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院国防与战略研究所研究员许瑞麟则指出，北约并不像对俄罗斯一样，把中国视为安全威胁。

北约不至于把中国划入“俄罗斯阵营”，而是对中俄不断增强的关系越加警惕，并担心“俄罗斯阵营”会形成。

许瑞麟预计，亚太国家将谨慎斟酌他们与北约的互动，因此俄乌战对亚太的冲击主要在经济领域，对本区域的安全局势不会带来太大的影响。

他举韩国为例说，韩国是美国传统的伙伴，但向来只局限于在朝鲜半岛和美国进行联合军演，并抗拒参加任何朝鲜半岛以外的美国军事行动。

（记者是《联合早报》北京特派员）