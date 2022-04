美国智库一份研究报告指出,中国大陆过去10年一直在加强对城市战的研究、训练和淮备,背后动机之一就是要武力统一台湾。

据美国之音报道,美国“战争研究所”(Institute for the Study of War)本月22日发表的这份报告称,解放军过去对城市作战的经验有限,之所以产生兴趣的原因之一,就是任何针对台湾的军事行动,都可能涉及在城市的激烈战斗。台湾90%以上的人口居住在城市,城市战可能会带来特别严峻的挑战。