北京冠病疫情趋缓 部分地区放宽防疫措施

（北京综合讯）中国首都北京的冠病疫情趋缓，连续六天实现病例数下降。北京从今天起放宽部分地区的防疫措施，包括恢复公共交通服务、开放景点等。但与此同时，餐饮场所堂食、学生返校等则被暂缓。

综合澎湃新闻、中新社、彭博社等报道，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰昨天在新闻发布会上通报，北京前天（27日）新增本土冠病感染者23例。

北京市政府新闻发言人徐和建昨天说，北京前天社会面病例实现清零，八个区已稳定实现社会面清零，个别区零星病例均在可控范围，本轮疫情已得到有效控制。

他说，经研判，北京决定自今天起，分区分级动态实施全市社会面防控措施。房山区、顺义区由居家办公调整为正常上班，连续五天无新增社会面病例的朝阳区、通州区适当提高到岗率；朝阳、顺义、房山等三个区恢复公交、地铁、出租车等公共交通运营服务。

全市除封（管）控区内的购物商场外，因疫情暂停营业的购物商场可恢复营业，适度控制客流量；各类景区、景点、文化馆和体育健身等场所按照50%限流开放。

不过，为持续巩固当前良好态势，北京市将暂缓恢复餐饮机构堂食；暂缓中小学、幼儿园返校；高校将继续实施校园封闭管理各项措施。线下培训机构、网吧等，以及住宅小区的零散装修工程也将暂缓。

另一方面，北京进一步限制外卖人员跨区流动。根据最新要求，外卖人员应在居住地行政区进行配送。

外卖员防控新指引：“人移动不跨区”

据北京市商务局前天发布的消息，北京近日更新了疫情流行期间外卖人员防控指引，在原有防控措施基础上，对各外卖企业提出“人移动、不跨区”要求。各外卖企业要利用技术手段，做到分区服务，限制外卖人员跨区流动。

通过电子围栏等信息化隔离方式，实现消费者无法跨区下单、商户无法跨区接单、企业不得跨区派单、骑手不能跨区送单。

同时，企业应主动通过手机应用、小程序等方式，向消费者、商户、骑手做好下单、接单、配送规则调整的提醒、解读和告知。

另据“清风北京”微信公众号前天发布的消息，北京市房山区卫生健康委员会副主任杨大庆、医政科科长晋长皓、医政科三级主任科员邢曼三人，在对北京朴石医学检验实验室监督管理过程中，涉嫌严重违纪违法，目前正接受房山区纪委监委纪律审查和监察调查。

北京市卫健委副主任、新闻发言人李昂5月9日曾在新闻发布会上说，在近期的飞行监督检查中发现，个别核酸检测机构存在送检不及时、报告不准确、实验室管理不严格等问题，严重影响核酸检测质量和疫情防控工作效果。