习近平要求“稳经济”与“清零” 分析：与李克强防疫方针趋同

中共总书记习近平时隔一个多月再就疫情作出指示，要求各地坚决克服经济发展面临的“一些困难”，保持人心稳定，保持社会大局稳定；他也重申，要毫不动摇坚持动态清零总方针。

上月以来，不少外媒报道称习近平和中国总理李克强对防疫政策“不同调”，但受访学者分析，习近平此次讲话显示习李在疫情相关问题上的一致性。

据新华社昨天（6月10日）发布的消息，习近平本月8日在四川考察期间，要求各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，全面做好改革发展稳定各项工作，努力保持“平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境”，为中共二十大的召开营造良好氛围。

习近平上一次是在5月6日的中共政治局常委会会议上谈到疫情。会议聚焦于阐明中国坚持动态清零总方针的重要性，并提出要坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争。

习近平在四川的讲话则主要围绕经济与社会议题。他指明要高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚决克服目前经济发展面临的一些困难，做好就业、社会保障、贫困群众帮扶等方面的工作，以及做好维护社会稳定各项工作，“保持人心稳定，保持社会大局稳定”。

分析：今年料难实现5.5％经济增速目标

他也重申，要毫不动摇坚持动态清零总方针，“坚定信心，排除干扰，克服麻痹思想，抓紧抓实疫情防控重点工作，坚决巩固住来之不易的疫情防控成果”。

上海疫情暴发后，社会的不满情绪高涨，上海小区、北京校园等地相继传出零星的示威行动。市场也对中国经济前景感到担忧，不少分析预测中国今年难以实现5.5％左右的经济增速目标。上海和北京过去一周的疫情反弹迹象，进一步加剧市场不安情绪。

习近平在四川考察期间，了解当地的粮食安全、乡村振兴、高校毕业生就业、以及企业纾困帮扶政策等情况。新华社发布的照片显示，习近平和随行官员在户外大多未戴口罩。

李克强上月到云南考察，并主持召开国务院常务会议，以及10万人参加的全国稳住经济大盘电视电话会议，接连释放着力“稳经济”的强烈信号。《华尔街日报》《德国之声》等外媒相继报道称，习近平与李克强对“清零”与“稳经济”的看法不同，传递的防疫政策信号不一。

但台湾开南大学人文社会学院副院长张执中接受《联合早报》采访时分析，习近平在四川行中对经济和社会议题的关注，显示中共高层之间的同步性，习李的论述不再有明显区别。

他说，从全国稳住经济大盘电视电话会议开始，中央已明确认定疫情对经济的影响，中共高层目前只是在进行分工；习近平必须把权力释放回各个分口，以稳定目前的形势，但这并不意味着中共高层之间的竞争加剧。