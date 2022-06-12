北京上海病例浮现 重启大规模核酸检测

（北京／上海综合讯）北京和上海放宽防疫措施数日后，社区零星病例不断浮现，迫使这两座中国一线城市重启大规模核酸检测。官方警告说，北京这波与一家酒吧关联的聚集性疫情“暴发性强”。

综合彭博社、中新社、路透社等报道，位于北京朝阳区三里屯的天堂超市酒吧本周出现聚集性疫情后，为了阻断传播链，朝阳区的几个街区已经恢复了大规模检测，该区前晚更宣布，对全区酒吧、网吧、KTV、剧本杀等娱乐场所进行停业整顿。

北京卫生健康委昨天通报，北京前天新增36起本土病例和25名无症状感染者，61起病例均与天堂超市酒吧相关。目前，北京至少有13个区报告了与该群聚性疫情有关的阳性病例。

北京市政府新闻发言人徐和建昨天在新闻发布会上宣布，将对全市酒吧、KTV、网吧等场所开展防疫检查。他说，天堂超市酒吧关联聚集性疫情，暴发性强、涉及面广、人员构成复杂，属原有传播链的隐匿传播。

北京天堂超市酒吧6月6日恢复营业，被指未按规定扫码、测温、查验核酸检测阴性证明。北京6月9日至10日就有多个地区接连通报多名阳性病例，他们均在6月6日光顾过天堂超市酒吧。到目前为止，官方已报告了与该酒吧有关的115例病例和6158名密切接触者。

随着疫情卷土重来，位于北京郊区的主题公园北京环球度假区前晚取消了重新开放的计划，直至另行通知。该园的三名员工据报曾到访天堂超市酒吧。北京的许多小区已被封控，居民被告知留在家中。

另一方面，刚解封不久的上海，因封控区外不断出现病例，15个区的居民从昨天起进行大规模核酸检测，并在采样工作全部完成前接受封闭管理。不少市民因担心长期封控，赶往超市抢购物资。

据官方通报，上海市前天新增四例社会面冠病本土确诊病例，和两例本土无症状感染者。上海市疫情防控工作领导小组办公室昨天印发通告，要求从昨天至7月31日，市民应每周至少进行一次核酸检测。

中国前天新增79例确诊病例，新增无症状感染者131例。