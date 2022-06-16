【世界大解说】中美台海角力 台湾如何自处？

台海局势和台湾问题，历经七十余年之后，仍纠缠成一个难以解开的结；近年来更因为美国总统拜登大张旗鼓向印太扩张，美中地缘政治竞争白热化，台湾问题再一次被推向风口浪尖，成为强国信手拈来牵制或刺激对手的工具。

刚在新加坡结束的香格里拉对话（简称 “香会”），在如此重要的区域安全与防卫平台上，台海局势和台湾问题赫然成了中美两国在抢夺亚洲地区主导地位时的主战场。中美两位现任防长第一次会面，清楚向对方也向世界阐述了自己的立场和底线：美国一中政策不变、不支持台独，但对助台加强防卫能力作出明确承诺；而中国则重申捍卫领土和主权完整的决心，并且恫言，对台独势力的外来推手绝不姑息，誓必不惜代价战斗到底。

台湾如今被形容为“地球上最危险的地方”，台湾海峡的任何涟漪，都会牵动全球尤其本区域局势。而处在浪头上的台湾，在两强夹缝间求存，该当如何自处？台湾对自己的命运，究竟还能有多大的主宰空间？

本期《世界大解说》，《联合早报》台北特派员温伟中在中美两强角力的大格局下聚焦台湾，也从台湾的视角出发，解析台湾问题的本质与台湾自身长远发展的考量。

视频前半段，从香会和拜登失言说起，一窥美国对台政策的虚虚实实。拜登三次失言纯属口误还是忍不住说真心话？美国奉行的“一中政策” 和中国大陆坚持的“一中原则”有何不同？美国对台政策为何需实行“战略模糊” (strategic ambiguity)？口口声声承诺“军事护台”，万一台海暴发战争，美国当真会出兵保台吗？

第二部分，从台湾视角隔岸遥望大陆。军机绕台越来越频密，大陆当真会攻打台湾吗？以中国大陆当前的军力，万一真的武力攻台，台湾有多大的自卫能力？还是只能落得以卵击石之境？视频请来淡江大学战略研究所副主任，也是台湾陆委会前副主委黄介正副教授，从军事战略和政治角度分析。

接下来几年，两岸与美国都会经历领导层改选：中共二十大马上要在今年十月召开，中国国家主席习近平迈入第三个任期。一个月后，美国举行中期选举，拜登迎来首届总统任内的期中考。2024年，台湾和美国也会分别在年初和年末举行总统大选。台海相关各方政权的延续与更替，都有可能会左右台海局势走向。而五年后，也就是2027年，中国解放军定下建军百年奋斗目标，也是习近平第三个任期终结的时候。政治观察家普遍认为，2027年，会是台海问题解套的关键历史契机。

回望台海局势这七十多年来的演变与发展，如果将台海局势比作一场牌局，大陆似是攻击方，台湾似是防守方，但真正的发牌人却是美国。视频最终部分，将视角拉回两岸、拉回台湾；探讨两岸要怎么化被动为主动，排除外来势力外在因素，让台海问题回归到最本质，由两岸来解开这个结。黄介正副教授从台湾人的角度出发，凭着多年与中国大陆的接触，对两岸关系的经营，以及对美国政治的深入观察，对两岸提供了一些省思空间。虽说台湾的命运从来都不是只由得自己，但台湾民众也应该有责任、有智慧，去为自己开拓生存和发展的空间。