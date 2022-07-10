上海瑞金医院 男子持刀砍人四人受伤

（上海综合讯）拥有115年历史的上海瑞金医院昨天上午发生一起持刀伤人事件，有至少四名民众受伤接受救治，到场民警开枪击伤、制服了犯罪嫌疑人。这是上海一周内发生的第二起持刀伤人事件。

民警开枪击伤嫌犯

上海市公安局黄浦分局星期六上午11时30分许接到报警，称瑞金医院内有人持刀伤人。民警到场后发现一男子在该院门诊部七楼内持刀劫持群众。在犯罪嫌疑人欲伤害人质和处警民警时，民警开枪将他击伤制服。目前，四名受伤民众正在救治中，均无生命危险。案件正在进一步侦办中。

综合《潇湘晨报》和路透社报道，事发地点是在瑞金医院门诊大楼七楼妇产科，目前已停诊。七楼所有医护人员和患者事后均被警方疏散。

网传现场视频显示，事发时不断有人群从门诊大楼一楼就诊通道人行闸口逆行慌忙逃出。楼外的人询问时，一名逃出的女子回应道：“砍人砍人。”有一名小孩身上有血迹，但尚可行动，很快被医护人员用轮椅接走。

在一段医院门诊大楼二楼的现场视频中，地板上有10多米长的血迹，疑似有人被砍伤后行经此处留下。

警方对在楼外的民众说，医院已被围封，所有预约取消。一名前去复诊的上海女市民说：“这实在令人震惊和沮丧。这个社会到底怎么了？”

据《健康时报》报道，受伤人员中有两名儿童，其中一个腹部伤情严重，另一个耳朵被砍伤。医护人员方面，一名儿科主任大腿被砍，目前皮外伤已缝好，手部损伤正在手术室救治。现场还有两名护士受伤，伤口在缝合。凶手据称是从二楼儿科逃到七楼门诊持刀劫持群众。

上海静安区星期一（7月4日）也发生过街头持刀伤人案，警方当时通报，接到报警称威海路成都北路附近有人持刀伤人。民警到场控制了59岁的犯罪嫌疑人高某。据高某初步交代，他与原工作单位存在矛盾纠纷，因协商不成遂持随身携带的水果刀伤人。