金价连续四个月下跌 深圳年轻人论斤买黄金

（广州讯）黄金价格连续四个月下跌，中国黄金珠宝产业聚集地的深圳水贝涌现“买金潮”。

据《时代周报》报道，多名水贝珠宝商家说，当前深圳水贝的黄金价格在每克375元（人民币，下同，76.73新元）上下浮动。国际市场上，伦敦现货黄金价格持续震荡，连续四个月下跌，在星期三已较年内高点跌逾16%。

一名购买黄金的“00后”（出生于20世纪90年代末期的人）王清（化名）说，她最近买了100克黄金，是在银行应用程式（APP）买实物金条，还打算趁着金价下跌，去深圳水贝扫货。

她说：“我们都是论斤买，不一定是饰品，也有人囤金条，主要是看好黄金的投资价值和保值性能。”

深圳水贝卓翔黄金珠宝店的一名工作人员说：“受金价下调影响，往年是销售淡季的7月和8月，今年却反倒火热起来。”

线上实物黄金交易也较火爆。据万联证券数据显示，中国黄金珠宝淘系平台6月的成交额为54.39亿元，同比增长11%。

市场人士普遍认为，此次黄金价格下跌主要受美联储货币政策超预期调整影响。方正中期期货团队指出：“美联储资产负债表规模增加往往伴随着黄金价格的上涨，美联储资产负债表规模趋于稳定或者回落之际，黄金价格也会出现回落。”另外，地缘政治局势虽仍在恶化，但是对黄金走势影响在弱化。

尽管中国公众对黄金热情高涨，但不少业内人士认为，对于普通人而言，黄金并不是好的投资品种。星图金融研究院研究员黄大智说，黄金是作为一种国际型大宗商品，价格走势受多种因素影响，价格走势后市波动率较大，普通投资者难以判断。