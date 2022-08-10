台湾官员：两岸经济紧密相连 大陆对台企业实施更严厉制裁可能性低

（台北综合讯）台湾财政部一名官员表示，考虑到海峡两岸经济紧密相连，中国大陆对台湾采取的经济措施不太可能对双方贸易产生重大影响。

综合彭博社与台媒报道，台湾财政部星期一（8月8日）召开线上记者会，公布7月台湾海关进出口贸易初步统计。台湾财政部统计处长蔡美娜在会上回答记者提问时说，大陆与台湾电子“高度互赖”，大陆的积体电路最大进口来源是台湾。

由于经济关系彼此高度依赖，蔡美娜预计大陆对台湾企业实施更严厉经济制裁的可能性非常低。

美国众议院议长佩洛西早前争议性访台后，大陆上周对台湾部分农渔产品进口以及天然砂出口实施贸易限制。

台湾星期一公布的贸易数据强于预期，7月出口同比攀升14.2%，比接受彭博调查的经济学家最乐观的预期还要高。总体出口额达到433亿美元（下同，597亿新元），为有记录以来的第二高。

随着北京应对疫情和实施严厉的封控措施，今年台湾对大陆的出口增长低迷。继6月份收缩后，7月份对大陆和香港的出口同比仅增长3%，2022年第一季度则实现了两位数的增长。相比之下，台湾上个月对美国的出口大升24.8%。

尽管如此，大陆和香港加总仍是迄今为止台湾最大的出口市场。7月份出口总金额超过160亿美元，对美出口总额则接近70亿美元。

经济学家曾表示，台湾面临的风险将取决于北京是否扩大限制措施的打击面，纳入制造业和半导体。根据星展集团的数据，去年台湾对大陆的农产品出口仅占总出口的0.6%。

蔡美娜也在记者会上说，大陆每一个动作都可能牵动美国、大陆，以及台湾三方反应，因此后续效应的推演相当复杂。但如果参照第三次台海危机的经验，尽管当时金融市场和消费者信心受到冲击，但出口基本未受影响。她认为，除非航线出现任何重大中断或大陆采取新的贸易措施，否则台湾8月份总出口可能会增长8%至12%。据报道，台湾海峡的航运在星期一已有逐步恢复正常的迹象。