疫情暴发以来首次出访 习近平抵达哈萨克斯坦

（努尔苏丹／北京综合讯）中国国家主席习近平星期三（9月14日）抵达哈萨克斯坦进行国事访问。这是习近平自冠病疫情暴发以来，首次出国访问。

新华社报道，习近平在当地时间14日下午抵达哈萨克斯坦首都努尔苏丹，哈萨克斯坦总统托卡耶夫亲自迎接。

据法新社报道，两位领导人都戴着口罩，双方代表团和仪仗队也都戴上口罩。

中国中央电视台新闻客户端报道，习近平在与托卡耶夫的会谈中说，冠病疫情发生首次出访就选择了哈萨克斯坦，彰显中哈关系的“高水平和特殊性”。

习近平说，哈萨克斯坦是中亚大国和欧亚地区具有重要影响力的国家，中国高度重视对哈关系，无论国际形势如何变化，中方始终坚持支持哈萨克斯坦维护国家独立，主权、领土完整，坚定支持托卡耶夫为维护国家稳定和发展采取的改革举措，坚决反对任何势力干涉哈萨克斯坦内政。

今年是中哈建交30年。据哈萨克国际通讯社报道，托卡耶夫说，习近平此次访问具有重要意义，双方的联合声明标志着双边关系新的黄金30年的开始。会谈中，中哈就交通物流、食品产业和农业，以及跨境河水等问题进行了讨论。

哈萨克是中国在中亚地区的重要合作伙伴，盛产矿产、金属和能源资源。习近平在2013年于哈萨克斯坦斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，称哈萨克斯坦是古丝绸之路所经之处，提出共同建设“一带一路”。德国之声引述美国华盛顿智库威尔逊中心研究员贾丁说，这是习近平“外交政策遗产的重要部分”。

在访问哈萨克斯坦之后，习近平将对乌兹别克斯坦进行国事访问，15日至16日将出席于乌兹别克撒马尔罕举行的上海合作组织成员国元首理事会会议。

上合组织在2001年于上海成立，有八个成员国，包括俄罗斯、四个中亚国家——哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦——以及印度和巴基斯坦。伊朗将在此次上合领导人峰会签署加入上合组织的文件。

《华尔街日报》上月引述中国官员说，习近平出访中亚释放出的信号是，希望与非美国盟友的国家建立更紧密的安全关系，以作为对抗西方遏制中国的堡垒。

中俄领导人会晤是看点

习近平此次外访的最大看点将是中俄领导人会晤。克里姆林宫官员星期二（13日）在吹风会上说，普京将在星期四与习近平会面，两人将讨论乌克兰和台湾问题。两人上次会面是在今年北京冬奥期间，双方当时发表联合声明，强调“上不封顶的伙伴关系”。

《纽约时报》分析称，俄罗斯最近在乌克兰战场上失利，加上西方制裁，使得中国的支持尤为重要，北京方面则仍然会保持谨慎。分析称，中国希望在与美国的竞争中展现实力，同时不让俄罗斯失败蒙羞，但向俄罗斯提供大量帮助，无论是经济还军事，都可能引发西方制裁。

中共第二十次全国代表大会将在10月中召开。《华尔街日报》报道，目前距离中共二十大只有几周时间，习近平此时外访，显示他对自己在中共内部的政治影响力充满信心。

新华社报道，此次陪同习近平出访的有中共中央办公厅主任丁薛祥、中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、中国国务委员兼外交部部长王毅、中国全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等。