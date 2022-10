【世界大解说】中共二十大看什么

中共二十大即将在10月16日召开,中共最高领导人习近平将迈入第三个任期。

这是中共五年一次的重要会议,将产生新一届的中央领导班子,并且通过未来五年中国的大政方针,因此受到全球高度关注。

本期《世界大解说》,由《联合早报》特派员黄小芳、新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦、台湾政治大学东亚研究所特聘教授王信贤,共同解析中共二十大值得关注的看点。

一、科普小知识:什么是“二十大”

二十大,全称 “中国共产党第二十次全国代表大会”,会举行多少天?哪些人参加?整个过程又会发生哪些事?一窥中共党内金字塔权力结构形态,选举程序又是怎么进行。

二、习近平连任态势已定,在位多久才是关键

中共二十大,习近平迈入第三个任期,中国正式进入“习近平定于一尊”的时代。(法新社)

2018年,中国修改宪法,取消国家主席只能做两届的任期限制,为习近平任满两届十年后再连任铺平了道路,也预示了习近平必然会连任。关键在于他还会争取多少个任期,会在位多久。这是两位受访学者的共同观察和结论。

熟悉中国内部政治的陆曦从当前中共中央人事布局做了番精辟分析,认为迄今还看不出任何一丝培养接班人的迹象,由此推断,习近平”不是要再做第三任五年,而至少是10年,很有可能会是15年,甚至朝终身形式发展”。

他也认为,中共从最早的毛泽东时代、邓小平时代,到如今正式进入习近平时代。他预见到中国未来的政治风向会朝集权和个人威权化方向发展:“这未必符合投资者、观察家或者平民百姓的期望,却会使中国未来的整个政治经济前景,都更具确定性,观察家和学者有必要改变评价思维,去理解中国的这个转型。”

视频内容:

01:05 科普小知识:什么是“二十大”

04:05 习近平连任态势已定,在位多久才是关键

05:49 迟迟不见“储君”人选,习近平寻求终身连任?

07:44 习近平定于一尊的时代,中国和世界如何因应?

10:23 李克强卸任,新总理谁来接棒

13:15 台湾问题,五年内解决?

14:04 和统“隐约有时间表”,武统“没有时间表”

Video Chaptering:

01:05 Understanding the 20th National Congress of the Communist Party of China (CPC)

04:05 Xi is set to continue his reign, the key question is for how long

05:49 Without a 'crown prince' in sight, is Xi seeking a lifetime reign?

07:44 How will China and the world respond to Xi Jinping’s authoritarian era?

10:23 Premier Li Keqiang to step down. Who will take over?

13:15 Resolving the “Taiwan Issue” in five years?

14:04 An “implied timeframe” for peaceful reunification but not by force.

三、李克强卸任,新总理谁来接棒?

中国现任国务院总理李克强今年三月向媒体表明将在明年任期结束后卸任。即将接任总理的人选,会在本届中共二十大产生。

本报北京特派员黄小芳介绍呼声较高的几个人选:现任副总理胡春华、现任全国政协主席汪洋、现任常务副总理韩正,以及这些人选各自的特点与优劣势。

现任副总理胡春华(法新社)

现任全国政协主席汪洋(路透社)

现任常务副总理韩正。(法新社)

四、台湾问题,会不会在下来五年内“解决”?

目前的中共党章,对于台湾问题的表述,只有“完成祖国统一”六个字。中共二十大会不会对台湾问题作出进一步的具体表述?新一届中央领导层又会不会把“解决台湾问题” 列入下来五年的必须完成的任务?

长期观察两岸政治的王信贤教授认为,台湾问题如今已不再是单纯的两岸问题,而是镶嵌进中国的两个大局中。“第一个大局是‘中华民族伟大复兴’ 的百年目标,从习近平最近的谈话,要实现中华民族伟大复兴,台湾必定不能缺席。第二个是国际大局,中美战略竞争。”

在他看来,和平统一,“隐约有时间表”;但是武统“没有时间表”,取决于美中台三方策略互动的结果。而且在和统和武统之间,还存在很多种可能性,中国大陆的选项不会只有一个。

不过两位学者都认为,未来五年内台海爆发大规模的可能性不高;武力统一台湾如果发生,必定是国内外局势发生某些剧烈的变化,非不得已的最后一项决策。