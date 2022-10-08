列举美官方报告及智库研究 苏起：美国力不足保台

台湾国安会前秘书长苏起星期四（10月6日）胪列美国官方报告以及前高官、重要智库的研究资料指出，美国评估中国大陆有能力在两岸冲突初期便压倒美国及盟友战力造成“既成事实”，“估计一两个星期就结束了，最短的说法是三天内”，台湾就被大陆接收了，台湾一旦变天，美国很难从军事与政治上再加以翻转。

尽管美国总统拜登已四次表态若大陆攻台将协防台湾，苏起认为，外界多讨论美国是否有保台意愿，却很少探索美国保台能力，有关表态可能只是空话。

在台北论坛基金会于台大校友会馆举办的讲座上，苏起公布自2015年起迄今年9月搜集到的资料，发表“美国保台的能力究竟如何？——看美国人怎么说”演讲，现场座无虚席，包括台积电创办人张忠谋和专家学者都到场聆听。

讲座主持、国安局前局长蔡得胜说，台海危机四伏，但台湾内部视若无睹，认为战争可能性不高，《纽约时报》报道，美国计划将台湾变成庞大武器库，让台湾更加危险。

他觉得两岸战争会不会发生，主动权在大陆，可是战场一定在台湾，对台湾是一场浩劫，然而台湾的社会氛围，似乎怎么担心都没用。

苏起过去多次示警，指2027年、即大陆国家主席习近平第三任期届满前，可能是两岸冲突时间点，但在台湾抗中保台的主流氛围及预期美国可能协防下，警示未受重视，故他公布2015年迄今的美国相关报告和书籍资料，希望台湾正视危机所在。

他说，长年接受美国政府委托从事安全研究的兰德公司，2015年率先提出美国“力不足保台”，2019年起，美国政府、智库和学者的警讯越来越频密，内容越来越直白，似已为美国政学媒界共识。

苏起引述资料指出，2000年台湾完全可以自保，不须美国协防；2008年解放军已能对台火力打击且局部封锁；2015年能全面封锁。2008至2015年解放军能网络攻击台湾与美国本土网络及重要设施；2018年已能武力犯台，第一波可运送2万5000兵力入台。

他表示，2018年美国国防战略报告是分水岭，美国把主要对手从伊拉克等反恐目标转为俄罗斯和中国大陆，2019年国防部印太战略报告提及美国军力优势正流失，五角大厦18次闭门兵棋推演显示，除非动用核武，美国与大陆交战都落败，尤其大陆东风系列导弹的“高速、穿透力、破坏力”，对美国航母威胁极大。

他特别点出，大陆已在太平洋建立了非常精密的“指管通资情监侦”（C4ISR）体系，这是世界上最精密的预警及回应体系，美国在太平洋还没有一个能完整运作的C4ISR体系。

美国斯坦福大学及美国企业中心研究员马斯特罗（Oriana Skylar Mastro）多次访问大陆，于2019年撰文指出，所谓武统成本过高是美国自己的想法，因为大陆人民比美国人民更愿意为台湾付出成本，他们也不怕美国把“战略模糊”改成“战略清晰”，因为大陆本来就假定美国会干预，习近平及其他领导人在乎的是解放军在美军干预时能否取胜。

未来五年甚至十年 将是大陆犯台机会之窗

苏起认为，未来五年甚至十年将是美军军力转型的空窗期，也是大陆犯台的机会之窗，美国不可能在2030年代以前完成反制武力的整备，“国际政治里，军事是最核心的，没有军事能力，一切免谈”，他都看到了，大陆专家会没看到吗？“所以我对未来五年悲观，我也希望自己是错的。”

他认为，美国不应给大陆借口犯台，例如美国众议院议长佩洛西访台、通过《台湾政策法》等，但台湾蔡英文政府不断透过游说团队在背后“烧火”。对于如何避免台海冲突，苏起说，唯今之计只能寄望美国和大陆谈判，大陆内部已经整合，但美国两党分裂、国会强势，内部诸多分歧，也是双方谈判困难所在。