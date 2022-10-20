美国称中国大陆或加快统一 台防长：建军备战研判情况应对

台湾立法院外交及国防委员会星期三审查明年度国防部相关预算。邱国正被媒体询及美国国务卿布林肯称大陆可能加速统一台湾时，表示台湾军方建军备战“在下一秒、下一个钟头要做什么都清楚”。

台湾国防部长邱国正星期三表示，无论中国大陆要延后、提前统一台湾，台湾有自己建军备战的期程，不会无动于衷，而会密切依据征候（征兆），研判可能的状况，作出因应。

立法院外交及国防委员会星期三审查明年度国防部相关预算。邱国正到会前被媒体询及美国国务卿布林肯称大陆可能加速统一台湾时，表示台湾军方建军备战“在下一秒、下一个钟头要做什么都清楚”。

他重申，如果遭受第一击，台军必须自我防卫，就像“有人推你，要不要拨开、推开，一样的道理”。

在野国民党立委江启臣继续追问要观察大陆哪些征候？邱国正答复说，包括对岸是否有大规模军事调动、导弹试射、军演型态扩大、军演距离接近和情报等等。但目前中共在举行二十大，迄今未发觉任何征候，应该是以维稳为主。

台湾陆军澎湖防卫指挥部，星期三举行代号“镇疆”的实弹操演，模拟反制解放军锁台登陆。邱国正称，镇疆操演是作战区年度固定操演，并非针对中共二十大。

江启臣再问，既是实弹操演，为何双联装“刺针”单兵防空导弹是采实兵不实弹？

邱国正称，双联装刺针导弹在外岛从未实弹演习；如果要做，必须申请空域管制，他认为不须为了这种小事情大费周章。

台湾陆军司令参谋长章元勋中将补充说，双联装刺针导弹都没有在外岛打，会回到岛内再打，但所有防空程序操演，都有在做。

对于军方可能在年底宣布将义务役役期由现行的四个月延长为一年，数名在野党立委质疑宣布时机是否有考量年底“九合一”地方选举？

邱国正强调，他又不参选，没有选举顾虑，政策调整主要是考量敌情与自身战力。他并未说要恢复为一年，也没有宣布从哪一个年次开始，但有说过要公告后还要一年才能执行，相关的准备在进行中，等公告后再做完整说明。

他还说，原则上明年教召（回营受训）仍然采14天、5至7天并行的模式，但比例多寡会再调配。至于女性后备军人是否要接受教召？邱国正表示，目前没有这个规划。