防疫措施大松绑 陆港股市人民币汇率走高 分析： 具体成效看各地如何落实

松绑消息发布后，旅游平台“去哪儿”的国际机票瞬时搜索量达到近一年峰值，携程平台上的中国入境航班订单较前一天同时段增加一倍，国际航班搜索量增长200％。

中国宣布防疫措施大幅放宽后，市场和舆论反响热烈，陆港股市和人民币汇率全面走高。分析认为，新政策有助于提振市场和拉动经济，但具体成效还要看各地落实情况。

中国官方星期五（11月11日）中午发布进一步优化疫情防控的20条措施，宣布取消入境航班熔断机制、放宽对入境人员和密切接触者的隔离要求、不再判定次密接人员等。

陆港股市应声上涨，餐饮旅游和航空板块迅速拉升。香港恒生指数全天大涨7.74％，时隔一个月重回17000点；上证综指攀升1.69％，沪深300指数上扬2.8％，均创下一周来最大涨幅。

人民币汇率当天下午也大幅攀升。防疫新规发布不到半小时，在岸人民币兑美元汇率就收复7.1元关口，收盘时报7.1106元，上涨近2％。

消息发布后，旅游平台“去哪儿”的国际机票瞬时搜索量达到近一年峰值，携程平台上的中国入境航班订单较前一天同时段增加一倍，国际航班搜索量增长200％。

携程集团周五发声明称，本次政策调整将进一步利好人员入境，为未来出行市场进一步开放累积势能。

不过，中国外交部发言人赵立坚同天在例行记者会上强调，中国出台优化疫情防控措施，是为了防控更加科学精准，“绝不是放松疫情防控，甚至放开、躺平”。

新加坡华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭接受《联合早报》访问时指出，本轮政策调整主要影响入境人员和有感染风险的密接者，离外界期待的全面开放还有明显差距。不过，由此释放出的政策转向信号，有效提振了市场预期和投资者对中国经济的信心。

北京广东海南等地 相继跟进调整防疫措施

由于今年只剩不到两个月，谢栋铭预计新规对全年中国经济带动作用有限，但将令明年经济预期更为乐观。他认为，接下来要看各地能否将政策落实到位，并应对放宽防疫后感染者增加的局面。“现在正暴发疫情的广州，接下来如何防疫，又会对经济造成什么影响，可以成为观察中国的风向标。”

北京、广东、海南等地周五相继跟进调整防疫措施。北京市委常委下午召开会议，指出要认真抓好“二十条措施”落实，进一步完善进返京管理政策，畅通救济渠道，提高办理时效。广州宣布即日起解除次密接人员隔离，并缩短密接者和入境人员隔离时间。海南三亚也取消原定次日对全市居民和游客进行核酸检测的安排。

中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）认为，和放宽入境管控相比，中国国内防疫措施影响的群体更广；新措施的成效最终取决于它们将如何落实。伍德克本月初刚完成为期一周的居家隔离，他受访时自嘲，这是因为自己“在错误的时间出现在错误的地点”。

在中国社交媒体平台微博上，多数网民对新规表示欢迎，并期待官方进一步减少跨省出行和出境限制。不过，也有一部分“清零”派网民对此感到不解和悲观，还有人列出“自救清单”，建议民众自备感冒药、退烧药乃至制氧机，以应对“躺平后的乱世”。

中国红三代、网红评论员“兔主席”在微信公众号发文分析，20条防疫新规在秋冬之际、多地疫情暴发时推出，是一个很大的决断，需要政治勇气和魄力。他认为，当前中国在找寻并接近一个政策“临界点”，即当维持现有防疫政策的边际政治效益小于改变政策的边际效益时，就可以考虑政策调整。