冠病病例激增 涉及区域不断扩大 中国优化防疫“20条”面对考验

综合中国国家卫健委官网与澎湃新闻消息，中国大陆31个省份星期天（11月13日）新增1万6072起本土冠病病例，再写近半年来的新高，其中确诊病例1747起，无症状感染者1万4325名，包括广东、河南、重庆、河北等地的本土感染人数都大幅上升。

（北京综合讯）中国近期冠病感染人数激增，多地疫情涉及区域不断扩大，给官方谨慎推进放宽管控措施的决定带来考验。

综合中国国家卫健委官网与澎湃新闻消息，中国大陆31个省份星期天（11月13日）新增1万6072起本土冠病病例，再写近半年来的新高，其中确诊病例1747起，无症状感染者1万4325名，包括广东、河南、重庆、河北等地的本土感染人数都大幅上升。

广州继续是本轮疫情的重灾区，13日新增4065起本土病例；北京13日本土新增超400起，其中48起为社会面筛查人员，显示社区传播风险仍然较高。

重庆疫情也呈现快速发展态势，13日新增本土病例2297起。重庆官方13日通报称，从感染者发现来源看，新增病例的社会面发现占比较高，当前疫情防控工作正处于最吃劲、最紧要、最关键的时期。

孕妇送医延误流产 重庆官方责成道歉补偿

网传重庆九龙坡一名孕妇星期六（11月12日）送医延误后流产，重庆官方星期一（14日）通报称，网传120救护车进入小区受阻等情况不属实，但确实存在社区工作人员、物业公司沟通问题，及社区车辆保障不及时等问题，已向当事人道歉，并责成有关方面给予适当补偿，获当事人谅解。

中国星期五（11月11日）宣布了优化疫情防控20项措施，对“动态清零”政策做出重大调整，但各地不断上升的疫情再次带来新的挑战。随着病例的增加，多地继续采取了加强限制等措施。

据彭博社报道，在新增感染者集中的北京朝阳区，多家超市、健身房、办公楼等公共场所要求，进入超市需持24小时内核酸检测阴性证明。

广州多区则自星期天晚上陆续发布延续社会面疫情防控措施通告，其中海珠部分区域与番禺区、荔湾区延长三天，越秀区部分区域延长五天。

石家庄市疫情可控 学校无风险人员陆续返校

不过，并非所有本土病例呈上升趋势的城市都采取了加强管控的措施。石家庄市星期天致信全体市民，称当前该市疫情防控形势严峻复杂，局部存在散发点，但总体可控，自星期一（11月14日）开始组织学校无风险人员陆续返回学校。

通告强调，每个人都是自己健康的“第一责任人”，并称石家庄将全面对标对表中央进一步优化防控工作的20条措施，不折不扣地落实到位。

石家庄星期天新增感染病例544起，高于前一天的486起，在这种情况下，不少当地民众在互联网上对看似“突然解封”的政策表示出困惑，“石家庄疫情防控”的消息也一时冲上网络热搜。

在“20条”措施出台后，中国多地取消或暂停了区域全员核酸检测，包括海南三亚、陕西镇坪县、福建福州市、江西广昌县、安徽合肥、上海多地。

《人民日报》星期一发表文章，再次强调了防疫政策的必要性，但并未提及此前一再强调的“动态清零”总方针。

文章称，事实充分证明，“外防输入、内防反弹”的总策略，是符合中国国情、经过实践检验的有效举措，路是对的，效果是好的。