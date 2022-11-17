【世界大解说】台湾九合一选举 选情偏冷疫苗惹议

台湾将在11月26日举行九合一地方选举，投选九类地方公职人员，其中最受瞩目的是六个直辖市长。

四年前的九合一选举因为有韩国瑜这股“韩流”而掀起热潮，相比之下，本届选情冷飕飕，除了一贯的口水战，六都之中只有台北市和桃园市的市长选情激烈。

其余四都，新北市和台中市国民党可说稳操胜券；台南市和高雄市则相信是民进党囊中物。

台北市长三名候选人当中，蓝营的蒋万安目前领先民调，有望帮国民党收复这块失地。

44岁蒋万安是前总统蒋介石曾孙、蒋经国的孙子。“蒋家后代”的身份使他在政坛迅速窜起，却也同时成为他永远的政治包袱。

这次参选台北市长，蒋家威权统治时期的作为，父亲蒋孝严的风流韵事，都让敌对阵营挖出来攻击他。

经过多月来的选战洗礼，态度谦恭有礼的蒋万安越战越勇，逐渐展露大将之风。

高端疫苗风波不断 冲击陈时中选情

至于代表民进党出征的陈时中，可说是“开高走低”。他曾任卫生福利部长，也是中央流行疫情指挥中心前指挥官。

台湾在冠病疫情暴发初期管控得当，陈时中成了“抗疫英雄”，台湾总统兼民进党党主席蔡英文因此征召他出战台北。

不过，冠病疫苗在台湾不断引发争议。在野党之前批评民进党政府阻挡国际疫苗进口，在台产高端疫苗仅完成两期临床试验，就紧急授权并游说民众接种。

近期更是爆出国际疫苗采购合约要封存30年，高端疫苗无法提供保护效益，二期临床试验由中国大陆公司处理等风波。

接种了高端疫苗的民众感觉受骗，也对是否需要补打疫苗产生不安与愤怒情绪。这些对疫情的“仇恨值”冲击陈时中的人气跟选情。

视频内容：

01:09 蒋家后代披蓝袍 抢攻台北市

02:38 高端疫苗惹民怨 陈时中出师不利

06:05 获柯文哲力挺 黄珊珊或从弃保中得益

07:46 桃园选情胶着 蓝绿胜负难分

10:26 总统选举前哨战 关乎蔡英文期中考成绩

台北市另一名市长候选人是无党籍的黄珊珊，她原任台北市副市长，获台北市长、民众党主席柯文哲支持参选。

以“白色力量”挂帅的柯文哲，希望借助黄珊珊吸引讨厌蓝绿的中间选票，扩大他所代表的“第三势力”，但黄珊珊目前在民调中垫底。

在桃园，蓝绿阵营分别派出前行政院长张善政和立委郑运鹏参选市长。这两人各有基本盘 ，民调不相上下，选情胶着。

九合一选举向来是总统选举前哨战，这次的选举结果，对蔡英文的期中考成绩，朝野两党内部的权力分配，以及未来总统候选人的提名会有什么影响？

以柯文哲为首的“第三势力”，又能否通过这场基层选举扩大政治影响力？

本期《世界大解说》请来台湾大学政治系教授王业立和成功大学政治系及政经所专任教授丁仁方，做选前分析。点击视频，看两位学者的精辟观点。