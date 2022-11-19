习近平阿德恩会晤 同意就太平洋地区课题协作交流

中国和新西兰领导人星期五（11月18日）三年来首次面对面会晤，双方同意就太平洋地区课题进行密切协作和深入交流。中国国家主席习近平说，中国对太平洋岛国政策的出发点始终是求和平和促进发展合作；新西兰总理阿德恩则指让两国受益的国际规则正受到考验。

受访学者认为，这是中国在习拜会重新调整与太平洋国家关系所作出的一部分努力，而新西兰会继续奉行独立外交政策，试图在西方盟友与中国、在经济和安全课题之间寻求平衡。

目前在泰国曼谷出席亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议的习近平和阿德恩，在峰会场边举行长达50分钟的双边会谈。这是两人自2019年以来的首次面对面会晤。

新华社报道，习近平在会晤中，对阿德恩多次表示新西兰坚持独立外交政策，要与中国在两国共同利益领域开展合作表示高度赞赏。他说，两国社会制度、发展阶段、历史文化不同，在一些问题上存在分歧是自然的，但不应让分歧影响双边关系。

新西兰媒体Stuff和先驱报报道，阿德恩在开场白中也认同了两国不同体制和世界观。她说：“我们将继续以一致和可预测的方式，处理我们有分歧的地方。”

中新今年建交50周年。习近平说，两国关系在这段期间稳步发展，将继续推动全面战略伙伴关系。中国是新西兰的最大贸易伙伴，约占新西兰对外出口30%。

新西兰长期以来与西方国家关系密切，是美英加澳新“五眼联盟”的成员。过去几年，新西兰选择不与联盟一道在香港国安法、新疆人权等问题上批评中国，被指对中国态度过于温和。中国今年与所罗门群岛签署一项安全协议后，新西兰对中国在太平洋区域日益增长影响力的表态变得更强硬。

谈到中国对太平洋岛国的政策时，习近平表明中国的出发点始终是求和平、谋发展、促合作。他说：“和平是中国最执著的追求，中国历史上没有、现在没有、今后也不会谋求霸权。”

阿德恩则说，中国和新西兰都受益于一个稳定和安全的地区，而国际法和规范也为该地区提供了良好的环境，“但它们现在正受到考验”。

新西兰奥塔哥大学社会科学学院政治系副教授邱继祥接受《联合早报》访问时指出，中国与罗门群岛的安全协议对新西兰引发安全隐患，但新西兰同时必须与中国保持良好的关系，在经济和安全方面作出平衡。

邱继祥说，整个亚太地区都面临同样的问题，而新西兰意识到亚细安在南中国海上存有矛盾，必然不希望同样的问题在太平洋岛国出现。

至于新西兰要如何平衡与中国和五眼联盟国家的关系，邱继祥指出，所有联盟国与中国有着密切的经贸往来，而他们实际上可以了解新西兰的关切。况且，新西兰作为一个主权国家，必须以符合国家利益的方式展开外交。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理教授何子恩则认为，新西兰希望被视为独立、不偏袒中西的国家。他说，五眼联盟主要是一个情报共享网络，只要新西兰不与中国人共享情报，他们可以自由地根据国家利益与中国合作。