五天共增至少1万6800例 重庆冠病疫情持续加剧 主城少数区再收紧防疫

重庆主城少数地区星期四再宣布收紧防疫，限定民众外出采购必须两小时内回到小区。不过，重庆官方对病毒检测的要求则出现放松。继星期二宣布主城内非高风险区核酸检测改为“隔天一检”后，江北区星期三则开始发放试剂，宣布民众可自行在家做检测。

重庆三年来最严重的冠病疫情持续加剧，五天里共新增至少1万6800例感染者。主城少数地区星期四（11月17日）再宣布收紧防疫，限定民众外出采购必须两小时内回到小区，与今年9月成都全市封控期间的措施类似。

不过，重庆官方对病毒检测的要求则出现放松。继星期二（11月15日）宣布主城内非高风险区核酸检测改为实行“隔天一检”后，江北区星期三则开始发放试剂，宣布民众可自行在家做检测。

受访在渝观察人士指出，重庆各区措施目前松紧不一造成不确定性，反映出中国防疫正处于尴尬的过渡期，尚无统一的办法走向收场。受访市民则对自行在家检测看法不一，有人质疑这项措施能否有效抗疫，认为一般民众缺乏自律精神；有人则认为此举可减低民众排队做核酸检测时的交叉感染风险。

中国大陆境内本土冠病感染者人数星期四继续上升，达到逾2万5000例，高过此前一天的逾2万3000例。北京、广东、重庆等地疫情持续蔓延。

重庆本土感染者11月11日破千后，主城多区隔天通报进一步加强社会面管控，对各小区加码实施封闭管理，每户每两天可派一人外出就近采购生活必需品。

重庆星期四出现4666例本土感染者，连续两天单日破4000例。重庆卫健委副主任李畔星期五（11月18日）在新闻发布会上评估，当前疫情还处在快速发展期，“疫情形势仍然严峻复杂，防控任务异常艰巨”。

李畔指出，社会面感染人数连续三日下降后出现反弹，表明社会面管控还须进一步巩固加强。

重庆专家则研判，主城疫情上升势头开始趋缓，但奥密克戎变异株的隐匿性，导致潜在感染者通过农贸市场购物、小区社区活动、核酸检测排队形成社区传播，对“疫情歼灭战”构成巨大挑战。

部分地区近期进一步收紧封控措施。主城西南的江津星期四发通告，在每户每两天可派一人外出就近采购的基础上，要求外出者限时两小时返回到小区，非正当理由超时不返回视为无效，不得进入小区。

病毒检测则出现放松迹象。江北区星期三广泛发放抗原检测试剂，允许民众在家做检测。

受访者：民众自律性不高 自行检测推广或有难度

居住江北的新加坡人洪源（化名）接受《联合早报》采访时说，江北小区目前实行的是“一天核酸检测，一天抗原检测”；居民在家自行做抗原检测后，须将结果发送至小区业主微信群，目前小区居民配合度相当高。

江北民众张航（化名）受访时则说，不少小区民众不愿配合新措施，“可能有一半以上的人都没有测”“他们认为我没有病为什么要测？”

张航认为，在家自行检测推广起来难度不小，原因是一般民众自觉性、自律性不高，可能导致措施形同虚设。

洪源则认为，重庆推进民众在家做检测是一个好的发展，能避免之前几百人同时在小区楼下等待做核酸检测时，可能面临的交叉感染风险。

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强受访时分析，重庆各地目前抗疫措施步调不一，反映出管理水平的差异，“有的地方粗糙一点，有的人性化一点”。他指出，中央出台优化防疫20条措施后，各地防控目前处于过渡期，“疫情扩散有责任，出了群众事件也有责任”，这让地方政府、基层街道陷入两难。