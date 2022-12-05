舆论担心防控松绑引发死亡率飙升 中国迫切需要提高老年人接种率

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏呼吁未来开展第四针疫苗接种。张文宏也说，未来对冠病病毒流行的控制，可能不在于清零，而是将病毒的致病率降到非常低的水准。

（北京／昆明／上海综合讯）中国防疫措施逐渐松绑，官媒和专家强调，提高老年人疫苗接种率十分迫切，接种疫苗是战胜疫情的利器。另有舆论则警告，冬季放开防控必然引发大规模暴发，“稍一放松就可能如洪水滔天”。

中国官媒《人民日报》星期天（12月4日）发表署名“仲音”的评论文章强调，60岁以上的老年人是重症易发的危险人群，80岁以上的高龄老人更是重症的高危人群。截至11月28日，中国60岁以上老年人完成全程接种人数占老年人口的86.42%，80岁以上老年人完成全程接种人数占80岁以上人口的65.8%。

文章指出，还有相当部分老年人尚未完成全程接种和加强免疫接种，老年人现有疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障，提高老年人的全程接种率和加强针接种率非常必要也十分迫切。各地要坚持以60岁以上老年人为重点，加大组织和社会动员力度，提升冠病疫苗接种率。

据证券时报报道，中国国家传染病医学中心、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在星期六的医学病毒学大会上也强调，如果出现一定程度的医疗资源挤兑，奥密克戎导致的死亡率会增加，尤其是老年人的病死率就会上升，因此保护老年人、基础疾病患者等脆弱人群非常重要。走出疫情的关键点就是对脆弱人群的保护，免疫保护是一大重点。

张文宏建议在打第三针加强针时，选择异源接种，并呼吁未来开展第四针疫苗接种。张文宏也说，未来对冠病病毒流行的控制，可能不在于清零，而是将病毒的致病率降到非常低的水准。

有舆论反对冬季放开管控

不过，另一派舆论反对冬季放开管控，认为这容易造成社会混乱和医疗资源挤兑。

署名为“昆仑策研究院高级研究员”的李光满12月2日在微信公号“李光满说”发文说，现在社会上对放开后的形势过于乐观，这会低估冠病对人体的伤害和可能的破坏和混乱。

李光满也是《华中电力报》前总编辑。他去年8月发表题为《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》的自媒体文章获多家官媒转载，其极左文风一度引发舆论对“二次文革”的担忧。

李光满以港台最近11天的死亡数据和人口为参考数据称，中国大陆每日平均每天死亡逾2000人，再考虑到大陆的平均医疗设施低，死亡人数会更高，今年上半年上海疫情暴发后死亡580人，死亡病例就不少。

他还说，冬季是病毒传播最快的季节，此时放开防控必然引发疫情的大规模暴发，最容易引起社会混乱、医疗设施拥挤甚至崩溃。而且春运即将开始，中国主要工业制造城市必然是春运人员流出的主要城市，放松管控后全国性的疫情潮是必然的，一定要在春节前防控好疫情。

李光满坚决反对冬季放松防控以及进一步放开，以“洪水滔天”来形容可能发生的情况。

谈及疫苗时，他说，多地出现核酸造假甚至故意散毒的事件，却没看到严厉打击，不严惩就必然投入更多的社会成本。疫苗和核酸检测等重要产业不应该掌控在私人资本家手中，“一定要对核酸检测企业实施军管，然后进行国有化改造”。