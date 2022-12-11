市民称买不到退烧药和试剂盒 北京多家医院发热门诊外大排长龙

（北京综合讯）中国首都北京市发布“京十条”仅两天，多个社区相继发布通知称，居民自主抗原检测阳性或出现发热等症状，无需向社区报备。不过，随着防疫措施放宽，北京市多家医院的发热门诊外近日大排长龙，有市民称买不到退烧药和抗原试剂盒。

综合“北京发布”微信公众号和多个社区官方公号消息，北京市星期三（12月7日）宣布，即日起实行优化防疫10条措施，对进返京人员不再执行查验核酸阴性证明和健康码，抵京后不再执行落地“三天三检”等。北京市海淀区和朝阳区等多个社区星期五（9日）也发布通知，居民自测抗原阳性或者出现发热等症状，建议自行居家隔离，同时购买抗原试剂盒和所需药品，无需向社区报备。居民接到“混管阳性”通知，可自愿选择进行单人单管采样复核，也无需向社区报备。

上述通知均由最基层的社区居委会通过微信群组向辖区内各小区物业及住户转达，居民若按通知行事，等同宣告北京市政府每天发布的染疫人数不再有意义。

此前，北京市在公布全市新增疫情数据时，会通报各区新增感染者人数。北京市卫生健康委员会星期六（12月10日）发布最新数据时，仅公告新增本土确诊病例和无症状感染者病例数，不再公布各区的具体数字。

网民质疑不报备不出证明怎么跟单位交代

对于社区“无需报备”的通知，有网民质疑：“不报备、不出证明怎么跟单位交代？”但也有人指出：“抗原试剂都买不到，怎么报？”

至于官方不再公布各区的具体感染数据，有网民认同既然已不再强制做核酸检测，当局已无数据可公布，甚至调侃道：“要不直接公布还有多少阴性的吧。”

由于防疫责任落到个人身上，许多民众心情不免忐忑。据路透社、《中国青年报》和经济观察网等报道，北京市朝阳、东城和西城等区星期五有多家医院的发热门诊外大排长龙，有市民反馈等候时间长达六小时，当晚最低气温则达零下6摄氏度。有自测抗原阳性的市民称买不到退烧药，所以只好到发热门诊寻药。购药难的情况也在广州、武汉、重庆等多个城市出现，武汉中心医院发热门诊外有逾百人排队求诊。

为了消除各地药品和抗原试剂盒供应链网络中的关键瓶颈，有关部门已宣布全面取消各地设立的公路、航道、船闸防疫检查点，不再查验货车司乘人员、船舶船员的核酸检测阴性证明和健康码。中国市场监督管理总局星期六也发布提示说，要坚决杜绝平台内经营者发“疫情财”情况出现；严禁哄抬物价，囤积居奇，捏造、散布涨价信息，造成商品和服务价格过高过快上涨。

在防疫措施放宽后，北京市各大商场上周末起逐渐恢复人潮，但近几天有降温之势。朝阳区一家美发厅老板说，防疫大松绑后反而生意不见起色，人们的态度转为谨慎，他的生意额较一个半星期前跌了60%。

武汉一家街头小店老板也说：“我们知道国家要重新开放，但我们不能有所松懈，要采取预防措施保护自己，因为病毒正快速散播。”