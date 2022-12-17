中共中央经济工作会议召开：把扩大消费摆在优先位置

中共中央经济工作会议强调，对于中国这么大的经济体而言，保持经济平稳运行至关重要。明年要坚持稳字当头、稳中求进，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

中国经济面对空前压力之际，一年一度的中共中央经济工作会议承诺加大宏观政策调控力度，把恢复和扩大消费摆在优先位置，并加强对民营经济支持，以推动经济运行整体好转。

这场为明年经济形势把脉和政策定调的最高层会议，本周四、五（12月15日至16日）两天在北京召开。虽然会议并未因北京冠病疫情升温延期，但会期比去年缩短一天。

会议认为，当前中国经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击预期转弱，三重压力仍然较大；外部环境动荡不安，给经济带来的影响加深。

受防疫封控和楼市疲弱等因素冲击，分析师普遍预计中国今年经济增幅仅有3％左右，远低于5.5％左右的官方目标。随着中国大幅放宽防疫管控，近期多名专家认为官方将把明年经济增长目标定在5％左右。制定经济增长目标是这场闭门会议的议程之一，但具体数字要到明年3月的全国“两会”（人大和政协年会）才揭晓。

会议强调，对于中国这么大的经济体而言，保持经济平稳运行至关重要。明年要坚持稳字当头、稳中求进，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

决策层要求财政政策“加力提效”，保持必要财政支出强度，在支持发展同时保障财政可持续和地方政府债务风险可控。货币政策则要“精准有力”，保持流动性合理充裕。

中国首席经济学家论坛理事王军接受《联合早报》访问时研判，以上表述说明官方将出台一定规模的刺激政策。财政政策将进一步扩张，但力度相对温和，不搞“大水漫灌”，货币政策则保持宽松，但放宽空间有限。

会议要求从改善社会心理预期、提振发展信心入手，着力扩大国内需求、加快建设现代化产业体系、切实落实两个毫不动摇（毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展）、更大力度吸引和利用外资，以及有效防范化解重大经济金融风险。和一年前相比，今年中央经济会议的多项表述发生明显转变。

优化调整防疫政策 平稳转段和社会秩序稳定

在防疫方面，今年会议不再提“外防输入、内防反弹”，改称要优化调整防疫政策，顺利度过流行期，确保平稳转段和社会秩序稳定。

去年会议中大篇幅论述的“共同富裕”和“碳达峰碳中和”等长期目标，今年均未提及，取而代之的是“坚决防止出现规模性返贫”和“推动经济社会发展绿色转型”，反映高层将关注点，从长期发展转向短期稳经济。

变化最大的则是对民营企业的态度。去年官方对互联网和教培等行业重拳出击时，会议强调要“防止资本野蛮生长”。但今年会议称，要鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大、依法保护民营企业产权和企业家权益、各级领导干部要为民营企业解难题办实事，并支持平台企业“在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。

王军观察到，会议纪要中至少有五处表态支持民营企业，是对此前产业政策的检讨和反思，说明官方期待民营企业明年在推动经济增长中发挥更重要作用。

对于持续走弱的房地产市场，会议在强调要确保楼市平稳发展、防范化解优质头部房企风险的同时，依然重申“房住不炒”，表明不会因楼市疲弱而走政策回头路。

此外，会议也多次提及在各领域深化改革，并提出要“谋划新一轮全面深化改革”。王军认为，这是为明年召开的中共二十届三中全会埋下伏笔，预示会议将以改革为主题。