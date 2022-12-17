中驻法大使：一些“白纸运动”抗议者 被外部势力收买进行政治操弄

（巴黎综合讯）中国驻法国大使卢沙野称，“动态清零”政策引起中国老百姓不满，是因为地方政府未能完全理解中央政府要放松疫情管控的意图。他还指有“外部势力”收买了一些中国人，将民众表达不满地方政府防疫措施的“普通”游行，通过“白纸运动”进行政治化操弄。

据中国驻法国大使馆官网星期三（14日）发布的交流记录，卢沙野7日在巴黎出席法国外交记者协会晚宴。对于中国清零政策及各地引发的白纸运动等问题，他作出上述回应。

卢沙野说，中国政府有鉴于奥密克戎变异毒株的传染性虽然很强，但致命性却大大降低，因此在11月11日出台放宽“动态清零”政策的二十条措施。

“遗憾的是，中国地方政府并未完全理解中央政府的意图，在看到新冠感染数字迅速攀升后感到手足无措，又回到依靠老办法来控制疫情的老路上来，这就让老百姓感到不满。各地的老百姓质问，中央政府是要放松疫情管控，为什么你们还要加码？这是导致街头游行的真正原因。”

“白纸运动”源于新疆一处大楼发生火灾，却因严格防疫措施造成10多人死亡的事件。虽然地方政府否认指控，民众就此事对中央和地方政府之间的政策矛盾表示愤怒，并走上街头抗议。

卢沙野称，老百姓有权利以游行表达对政府的不满和抱怨，政府也可以通过游行了解人民的愿望和诉求，做到“人民有所呼，政府有所应”。

起初老百姓发起游行是为了表达对地方政府的不满，但很快游行就被“外部势力”利用。“我觉得只有第一天是真正的游行，第二天就有外部势力插手了。”卢沙野说，“白纸游行虽然是白色，但也是颜色革命。因为白色也是一种颜色。”