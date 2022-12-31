中俄领导人视频会晤 普京盼俄中深化军事合作 习近平：客观公正对待俄乌问题

俄罗斯总统普京星期五（12月30日）在和中国国家主席习近平举行视频会晤时强调俄中战略伙伴关系的重要性，并希望双方可深化军事合作；习近平则重申，中国会继续在俄乌问题上秉持客观公正立场。

普京试图向世界展示 俄获得中国支持

受访学者分析，普京正试图向世界展示俄罗斯获得中国的支持，中国则继续在西方与俄罗斯之间寻求平衡。

此次视频会议是中俄领导人今年9月在乌兹别克斯坦会面后的首次交流。据俄新社、彭博社等报道，普京在约八分钟的开场白中称呼习近平为“亲爱的朋友”，习近平也做了类似回应。

普京指出，俄中在国际舞台上的合作有助于建设公平的世界秩序。他说，俄罗斯寻求深化两国之间的军事合作，并赞扬两国为对抗“前所未有的西方压力和挑衅”所做的努力。

普京还邀请习近平明年春季对俄罗斯进行国事访问，并形容这将“向全世界展示在关键问题上牢固的俄中关系”。

不过，中国官媒发布的消息并未提及习近平访俄的安排。

据新华社报道，习近平在视频会晤中说，面对变乱交织的国际形势，中俄应该坚守合作初心，保持战略定力，加强战略协作，为世界注入更多稳定性。

他也表明，中方“愿同俄方以及全世界所有反对霸权主义和强权政治的进步力量一道”，坚定捍卫两国主权、安全、发展利益和国际公平正义。

习近平还提出，中俄要在国际事务中密切协调配合，维护联合国权威和国际法地位；在维护全球粮食安全、能源安全等问题上体现大国担当，发挥表率作用。

在俄乌问题上，习近平强调，中方注意到俄方表示从未拒绝以外交谈判方式解决冲突，对此表示赞赏，并提醒“和谈之路不会一帆风顺”。

习近平也重申，中国将继续秉持客观公正立场，推动国际社会形成合力，为和平解决乌克兰危机发挥建设性作用。

俄乌战争今年2月爆发以来，中国始终没有公开谴责俄罗斯，但对战争的表态近几个月出现微妙变化。

普京9月在上海合作组织峰会与习近平举行会谈后透露，习近平对乌克兰局势提出了“疑问和关切”。中国在11月的二十国集团领导人峰会上也签署了一份联合宣言，其文本写到“大多数成员国强烈谴责乌克兰战争”。

学者：出于战略考量 中国不希望俄被打败

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼职高级研究员多西（James Dorsey）接受《联合早报》采访时指出，中国对战争的疑问和关切依然存在，但出于战略考量，中国不希望看到俄罗斯被打败。

他说：“中国与西方和俄罗斯的关系继续走在钢索上。中国显然对乌克兰战争不满意，因为在原则问题上，普京明显违反国际法中国家领土不可侵犯的原则。这是中国认可的国际秩序。”

多西也认为，普京通过邀请习近平到俄罗斯进行国事访问，“试图向世界表明中国是他的后盾，而且他站得很高”。

南京大学国际关系学院院长朱锋受访时分析，中方的立场在这次对话中依然明确，就是要呼吁普京回到外交的现实主义，重启建设性对话。他说，其实各方都应该很清楚，乌克兰危机到最后不是由战场的胜败来决定未来。“但如果战争长期化，外交妥协的空间就几乎不会存在。”