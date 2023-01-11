冠病感染激增加剧药物短缺 中国药企春节前铆足劲解缺药之急

悦康药业公司副总经理张将预计，员工加班加点、生产线24小时连轴转的情况将持续到农历新年后，公司也准备向员工支付三倍薪水，在春节期间保障供应。

冠病感染激增后中国面对药物短缺危机，当地制药企业在农历新年前开足马力，并紧急申请启用新生产设备，增加冠病相关药物供应。主管医疗物资保障的中国官员称，“有信心有能力”保障医院救治的用药需求。

总部位于北京的悦康药业，上月10日被纳入保障供应企业名单，生产供应含扑热息痛（paracetamol）成分的复方氨酚烷胺胶囊。

公司副总经理张将星期二（1月10日）在一场由中国官方组织的采访活动中受访时说，中国疫情去年12月全面暴发以前，公司生产的复方氨酚烷胺胶囊日产量仅为3万盒，主要供应给北京地区；如今公司开启所有生产线并24小时运行，每日产量增至15万盒，仍供不应求。

首都北京在本轮中国疫情大暴发后率先迎接感染高峰，疫情随后快速在其他地区蔓延。张将说：“全国其他地方现在的需求比北京大得多。”

他预计，员工加班加点、生产线24小时连轴转的情况将持续到农历新年后，公司也准备向员工支付三倍薪水，在春节期间保障供应。

悦康药业在一个星期前也向相关部门提交设备变更申请，目前正等待审批，预计在新设备获批后，每日的复方氨酚烷胺胶囊产量将提高到100万盒。

中国上个月全面放松持续三年的“清零”政策，但随之而来的疫情海啸让各地的医院、药店措手不及，最常见的退烧药、感冒药等严重短缺，旅居海外的中国民众也纷纷从当地购药寄回中国。

除了退烧药紧缺，抗冠病病毒的口服药在中国更是一药难求。由美国辉瑞公司生产的口服药Paxlovid，在黑市更是被炒到每盒上万元人民币（1万元人民币约1960新元）。为应对需求，中国官方也指示药企加快生产国产冠病口服药。

制药公司华润双鹤本月2日接获工业与信息部通知，全面启动阿兹夫定生产。由河南真实生物技术公司研发的阿兹夫定，是目前唯一获批上市的中国国产小分子抗冠病口服药。

华润双鹤工业园区事业部总经理王丽丽受访时介绍，园区生产的首批阿兹夫定预计本月19日面市。目前，公司正在进行大批量生产的工艺验证；一旦获批，到本月底将能向市场供应8000万片阿兹夫定。

华润双鹤也已启动生产线模具改进。王丽丽预计，2月中完成模具改进后，园区每天的阿兹夫定产量将从700万片提高至1200万片。她说：“目前园区阿兹夫定生产线的员工24小时生产，节假日无休，争取产出更多产品。”

针对冠病相关药物保供情况，工信部消费司副司长周健称，正积极推动企业扩能扩产，加强重点药物市场供应，并将根据各地疫情达峰情况统筹调配医疗物资，优先保障医疗机构、养老院、福利院等重点场所医疗物资保障，“有信心有能力”保证医院救治的用药需求。

辉瑞计划与中国药厂合作 在华生产冠病药物Paxlovid

美国辉瑞公司透露，计划与中国药厂合作，从今年上半年开始在中国生产冠病治疗药物Paxlovid。

据路透社报道，辉瑞总裁艾伯乐（Albert Bourla）星期一（1月9日）在旧金山举行的摩根大通医疗保健会议上，否认辉瑞将在中国产销Paxlovid仿制药的消息。

但他说，公司将直接与中国伙伴合作，在当地生产Paxlovid，预计上半年启动生产。艾伯乐没有透露中国合作方的名字。

中国工信部消费司副司长周健星期二在一场媒体活动上受询时，没有证实Paxlovid将在中国生产的消息，仅强调“委托生产是商业行为”。但他说：“据我了解，辉瑞公司已经在去年8月与中国药企华海药业达成委托生产的协议。”

华海药业星期二在一个投资平台回应投资者时说，正积极配合辉瑞加速推进Paxlovid本土化项目的各项工作，以保障Paxlovid在中国市场的充足供应。

中国至今批准了两款进口冠病口服药。除了Paxlovid，另一款上月底获批的冠病口服药，是美国制药公司默克（中国称默沙东）研发的莫那比拉韦（Molnupiravir）。

至于中国会否在感染激增下加大国外冠病药物的进口，周健称：“这是一个商业的问题。”

中国国家医保局本月8日说，与辉瑞公司就冠病治疗药物的谈判未能成功，原因是Paxlovid报价过高。这意味着3月31日后，Paxlovid将从中国的医保目录的名单中被移除。

对此，艾伯乐星期一回应说，中国要求的报价低于中等收入国家的最低报价，“作为世界第二大经济体，我不认为中国应该支付比萨尔瓦多更低的价格”。