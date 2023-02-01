港府将送出50万张机票 吸引旅客提振旅游业

香港防疫措施大部分已经放宽，但入境旅客人数仍远少于冠病疫情前。据悉，特区政府最快将于周四（2月2日）公布送出50万张机票兼派发购物券的安排详情，以吸引旅客访问香港。

有受访旅游业界人士相信，香港在三年疫情后仍然是亚洲区内热门旅游城市，有关措施可以吸引到更多外国游客访港。

综合《星岛日报》和“香港01”报道，上届特首林郑月娥在2020年表示，机场管理局会向四家本地航空公司预先购入50万张有期限机票，以协助航空公司在疫情下有更多现金周转，并为日后推广香港做好准备。

近日港府文化体育及旅游局局长杨润雄也表示，目前访港旅客人数与疫情前差距甚远，正研究今年内将该50万张机票送出。

消息指出，港府将于本周内公布50万张机票的安排，最快于本周四召开记者会公布详情。据了解，相关机票主要惠及访港旅客，以吸引他们到香港消费。

除了机票，香港旅游发展局也会派发“旅客购物券”，刺激访港旅客消费。

旅游官员：机票属短途线以吸引日韩东南亚旅客

虽然港府早前鼓励市民打疫苗时已送出6万张机票，但香港机场管理局当时买入不止50万张，扣除后仍有约50万张。此轮也会惠及香港居民，再有机会获得免费机票。

旅游界立法会议员姚柏良表示，这次机票主要是用作吸引旅客。据他了解，机票都是短途线，以吸引日本、韩国、东南亚旅客。

姚柏良说，据了解香港旅发局一直有与餐厅、酒吧等商讨，相信会有相关优惠券派予旅客。他认为香港本身已有一定吸引力，相关措施属锦上添花，会有提振作用。

香港旅游促进会总干事崔定邦接受《联合早报》访问时也认为，早前港澳通关，澳门旅游局推出优惠，香港居民到澳门过夜，可获当局派发免费回程车票或船票，吸引了许多港人去澳门旅游。他相信港府派发机票和“旅客购物券”，也能吸引很多外国旅客访港。

崔定邦指出，香港虽然经历2019年社会运动及三年疫情，仍然是亚洲区内热门的旅游城市。只要港府加大宣传，访港旅客人数日后就会慢慢增加，目前问题是航空业运力仍未完全恢复，有些旅客想来香港感到不太方便。

资料显示，香港去年9月底逐步放宽入境检疫措施后，访港旅客人数一直缓慢增长，至去年11月只有11万多人次访港，跟疫情前相比有一大段距离。

另外，疫情前即2019年全年有5591万人次旅客来港，日均15万3000人次，当中中国大陆旅客占78.3%。据香港入境处数字，今年除夕至大年初四的五天内，扣除香港居民，日均仅有2万3000人次旅客到港，反映近月香港先后免除与海外及大陆的出入境限制后，访港旅客人数仍远远未回到疫前水平。

香港行政长官李家超周二就此表示，正研究取消海外访港旅客的防疫限制，包括疫苗接种及快测要求等。另外，港府与大陆政府在春节期间也有商讨，他有信心很快可以达成两地全面通关，很快就有好消息公布，包括取消核酸检测、增加口岸数目及取消人数配额等。

不过，随着香港逐渐迈向复常，六名政府专家顾问之中有四人近日均表示，支持成立委员会检讨疫情的表现。但李家超表明不同意对疫情进行独立调查，因为世界各地有不同情况，没有公认的最佳或标准方案。