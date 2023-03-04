清零政策大逆转 知情者称李强是关键人物

（香港／北京／上海路透电） 知情人士说，在中国结束动态清零防疫政策的过程中，中共政治局常委会中排名第二的李强是关键人物，他抵住了来自最高层的压力，加快中国开放的步伐。

北京至今未公开解释过其结束清零政策的决定过程，路透社在采访逾六名知情人士后，星期五（3月3日）发出窥探这项决策大U转的报道。

虽然中共总书记习近平在去年10月中举行的中共二十大仍肯定“坚持动态清零不动摇”，知情人士透露，大会一结束，中共政治局常委、中央应对疫情工作领导小组副组长王沪宁10月底就召集医学专家和宣传官员等闭门开会，要求制定以不同步伐重新开放的各种路线图。其中一个路线图，是定于2022年底逐步重新开放，在2023年3月宣告复常。

知情人士称，习近平在二十大后开始放权给被视为候任总理的李强掌管防疫事务，让他担任中央应对疫情工作领导小组组长。该小组原来的组长是中国国务院总理李克强。

李强认为结束清零政策的紧迫性比前述计划更大。随后，中国官方在11月11日宣布了“二十条”优化疫情防控措施，放松疫情防控。

实施“二十条”后，中国冠病感染病例增加，习近平开始动摇，并希望重返清零政策。他11月中旬出访东南亚期间发表讲话要求中国各地要“毫不动摇地”坚持清零政策，之后也有部分城市收紧了防疫措施。

不过，李强抵住了压力，继续鼓励地方官员坚持“二十条”措施。

中国11月底爆发“白纸”抗议活动，推动了中国加速重开，也是清零政策的转折点。抗议由新疆乌鲁木齐一场致命火灾触发，民众将矛头指向政府过度防疫，要求放松封控措施。

李强决定比预期更早启动重新开放的计划，官方在12月7日出台优化防疫政策的“新10条”，停止封城、大规模核酸检测等措施。最初的重开计划中保留了常态化核酸检测，但李强取消了。

中国12月26日宣布将对冠病感染实施“乙类乙管”。李强在全国新冠疫情防控工作电视电话会议上强调，实施“乙类乙管”时机“选择恰当，基本条件具备”。

政策突然转变导致中国冠病感染病例激增，医院和火葬场超负荷运转，药品供不应求。但李强没有畏惧，他敦促各地迅速部署资源，确保为包括老人和儿童等关键人群提供药物和治疗。

习近平2月16日主持的中共政治局常委会会议宣布中国打赢了疫情防控阻击战，并称党中央对防控策略的重大调整是完全正确的，措施是有力的，群众是认可的，成效是巨大的。