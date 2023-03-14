台湾退休村——人生第三春

当你老了，头发白了，你会在哪里安身？

人到晚年，无论有没有伴侣、子女，都免不了要面对这个问题。不过随着社会发展与进步，人们对于退休养老，逐渐产生了新观念，在家终老早已不是唯一选择。

拥有2300多万人口的台湾，在1993年步入老龄化社会。为年长者而设的退休村应运而生，怎么“休闲养生，健康老化”渐渐成为一股风潮。

《联合早报》摄制团队走访台湾三个退休村，实地了解台湾老人为什么有家不住，有儿不靠。他们在退休村又如何“重获新生”，享受自己的第三春？

视频内容

03:44 在家终老 不是唯一选择

05:26 顾好自己 等于帮忙子女

11:34 提前规划 颐养天年

16:08 保持距离 亲人更亲

18:40 给年长者 家的服务

1. 润福中高龄专用住宅

“到这里可以不用煮饭！”

这是69岁的王巧明选择入住润福中高龄专用住宅的原因之一。她笑着说，不必为三餐心烦，对她而言是一个很大的诱因。

照顾家庭、孩子半辈子，如今老了，王巧明和丈夫却不要求子女回报，更不想成为他们的负担。

“其实孩子成年以后，我们考虑好我们自己，把我们自己安定好，可能对他们是最大的帮助。”

“子孙满堂，家庭聚集”这个传统观念，在杜善平（65岁）眼中越来越不现实了。

半退休的他是润福第二代住户，他双亲生前就在这里住了将近20年。他本身虽然也有儿女，却跟随父母的脚步，选择在此养老。

“其实未必一定要跟自己的子女生活在一起，因为各有各的生活环境，各有各的生活习惯。”

2. 长庚养生文化村

102岁的张敬果是长庚养生文化村八位百岁人瑞之一，六年前住进养生村，并决定以这里为家。

“这个地方是我最好的家，我希望我能永远住在这里，住一辈子。我不论我还有多少年的寿命，我就住在这里，我相信这个地方。”

张敬果去年9月因为摔破头部鲜血直流，工作人员第一时间把他送到邻近的长庚纪念医院急救缝针，让他感觉安全又安心，直言“自己家都没这么好”。

林肖荷（71岁）单身，虽然弟弟交代她，有事可以随时让兄弟姐妹帮忙，但她不想给他们添麻烦。

“兄弟姐妹固然很好，但是他们都有他们自己的家庭。”

因此她很早就规划好自己的退休生活，离开职场后住进养生村，在这里找到新的兴趣和娱乐，日子过得多姿多彩。

3. 好好园馆青银共居服务宅

步入古稀之年的萧真美是一名画家，她去年在三个月内先后痛失母亲和姐姐，导致身体和情绪出现状况，于是到好好园馆青银共居服务宅休养。

清幽的环境加上年轻又热情的工作人员，帮她收复了心情。她搞笑说，少了她的唠叨，跟自己暂时分开住的丈夫，这段时间变得“快乐得很”。

“其实我们生活形态跟以前没有差，只是空间拉远一点而已，我们两个反而自己得到很大的空间。”

萧真美爱上了好好园馆，打算在此长住。她的丈夫也计划将房子出租后搬来跟她同住，相守到老。

林惠琼三年前就打算以后要到好好园馆养老，只是没有告诉家人这个计划。她去年在确诊冠病期间跌倒，开刀后没人照顾，就顺理成章住了进来。

“不管是我个人，或是我的女儿，都没有办法如此亲切地对待老人。他们都让我感觉到他们是真心的。”

她的女儿多次来探望母亲，体验到好好园馆的环境和服务，也了解母亲想离家养老的心思，并不反对她继续在这里生活。

退休村瞄准有经济基础年长者

台湾第一个退休村是1996年投入服务的润福中高龄专用住宅。润福的出现，让老龄危机变商机。

全台目前有约十个退休村，多由大集团经营，瞄准有自理能力和一定经济基础的年长者。

退休村提供膳食、护理服务和健康休闲活动，不但环境清幽、设备完善，服务也很周到。

收费按照房型和租约长短而定，保证金介于1万至65万新元，每月收费从约1000新元起跳。

住在退休村有专人照料，既有私人空间，又能享受群体生活，对追求独立自由的年长者而言，不失为理想的安身之所。