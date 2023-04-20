【世界大解说】台湾总统选战开跑 国民党人选难产

“随时可以上场！”

千呼万唤，新北市长侯友宜终于在4月12日首次表态，愿意接受国民党征招，代表蓝军竞选总统，助党重夺执政权。

视频内容：

00:32 定于一尊 民进党提名赖清德

定于一尊 民进党提名赖清德 02:02 国民党忙于整合泛蓝非绿

国民党忙于整合泛蓝非绿 03:46 侯友宜：我随时可以上场

侯友宜：我随时可以上场 05:01 郭台铭：我应该挺身而出

郭台铭：我应该挺身而出 06:55 柯文哲：我当总统没包袱

柯文哲：我当总统没包袱 08:08 民调：侯友宜比郭台铭更有胜算

台湾将在2024年1月13日举行总统和立法委员选举，蓝绿白三大阵营正为选战摩拳擦掌。

执政党民进党最先确认总统人选，4月12日正式提名副总统兼党主席赖清德为总统候选人。

民进党在2022年底九合一地方选举大败，21个县市仅拿下五个县市长。

绿营选后迅速进行检讨与整顿，通过杜绝黑金、整治论文抄袭等力挽劣势；并调整两岸论述，以“和平保台”取代“抗中保台”。

民进党早早将赖清德定于一尊，在总统竞选之路跑在最前线。反观在九合一大奏凯歌的最大在野党国民党，至今还没有正式推出总统候选人。

蓝营目前呼声最高的新北市长侯友宜警界出身，以“苦行实干”作风成为最高人气县市长。

他4月12日出席国民党中常会时说：“我们随时让自己的准备，能够随时面对所有的挑战，能够克服以及随时也可以上场。”

这是侯友宜首次间接表态愿意接受征召。一星期后，他率团访问新加坡，被视为参选总统的起手式，借此行补修国际关系和外交学分。

国民党决定用征召而非初选方式提名候选人，旨在帮不便于市长任期内主动参选的侯友宜和不具党籍但想披蓝袍出征的鸿海创办人郭台铭解套。

对总统大位念兹在兹的郭台铭已正式表态，4月5日宣布全力争取国民党提名。

上届总统选举他因不获国民党提名愤而退党，这次却大气承诺即使不被征召，还是会全力支持出线者，力求“下架民进党”。

不过《联合早报》台北特派员温伟中分析：“可是如果国民党没有经过公开透明的方式，让他感到不服的话，他必然是会决裂的。他也不太可能会接受当副总统。”

据温伟中观察，国民党迟迟无法确认征招人选有三大因素，其中最棘手的是整合泛蓝和非绿。泛蓝除了郭台铭，还有监察院前院长王建煊；非绿指的就是民众党主席柯文哲。

“大家都知道在台湾，目前民进党的社会支持率是比较高的，如果在三角战的情况下，基本上国民党就很难选赢，所以就是必须要蓝白合。

台湾蓝绿以外的第三股政治势力是以“白色力量”自居的柯文哲。

他虽未正式获提名竞选总统，但已经以“准总统候选人”身份展现高度，自4月8日起访问美国21天，开展“自由台湾 对话之旅”。

他在一场台湾侨民的对话会上，证实自己有意参选总统，并说自己当总统“台湾跟大陆跟美国可以维持良好关系，跟大陆关系也可以改善”。

国民党能否顺利整合，不仅考验朱立伦的智慧，还攸关郭台铭的胸襟和柯文哲的野心。

完成征召提名，不过是打选战的第一步，接下来还要争取选票力求胜选。

究竟台湾会不会再次出现政党轮替，九个月后自有分晓。