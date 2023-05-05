中国争取同俄印加强战略沟通深化合作 订户发布 / 发布 / 2023年5月5日 9:32 PM 中国国务委员兼外长秦刚（左）在印度果阿会见俄罗斯外长拉夫罗夫（右）。（中国外交部网站） 中国国务委员兼外长秦刚（左）在印度果阿会见印度外长苏杰生（右）。（中国外交部网站）字体大小:小中大中国国务委员兼外长秦刚在印度果阿出席上海合作组织外长会期间，分别同俄罗斯外长拉夫罗夫和印度外长苏杰生会面。根据中国外交部网站星期五（5月5日）公布的消息，秦刚在印度当地时间5月4日与拉夫罗夫见面时表示，中国国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问之后，双方各层级交往日趋活跃，各领域合作全面展开。中俄同意规划、安排好下阶段两国高层和各层级交往，加强经贸合作，深化人文交流，推进双方人员往来便利化。双方同意加强与上合组织成员国沟通协调，同意加强金砖国家、二十国集团、联合国等多边框架下协调配合，反对各种形式的霸权主义，维护新兴市场国家和发展中国家共同利益，维护国际公平正义。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 中国 印度 俄罗斯 喜马拉雅山 加拿大称考虑驱逐外交官 中国外交部抗议 两中国游客峇厘岛酒店死亡 引发东南亚旅游安全讨论