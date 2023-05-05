中国争取同俄印加强战略沟通深化合作

中国国务委员兼外长秦刚在印度果阿出席上海合作组织外长会期间，分别同俄罗斯外长拉夫罗夫和印度外长苏杰生会面。

根据中国外交部网站星期五（5月5日）公布的消息，秦刚在印度当地时间5月4日与拉夫罗夫见面时表示，中国国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问之后，双方各层级交往日趋活跃，各领域合作全面展开。中俄同意规划、安排好下阶段两国高层和各层级交往，加强经贸合作，深化人文交流，推进双方人员往来便利化。

双方同意加强与上合组织成员国沟通协调，同意加强金砖国家、二十国集团、联合国等多边框架下协调配合，反对各种形式的霸权主义，维护新兴市场国家和发展中国家共同利益，维护国际公平正义。