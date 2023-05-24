习近平见俄总理 称核心利益问题上相互坚定支持

俄罗斯总理米舒斯京星期三（5月24日）在北京与中国国家主席习近平举行会谈。习近平表明，愿同俄罗斯在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持；米舒斯京则称，俄中关系处于前所未有的高水平。

受访学者分析，中俄高层官员在七国集团（G7）峰会后密集互访，显示两国不会因外部压力减少经贸合作。

米舒斯京星期一（5月22日）起访华，他星期三在北京分别与习近平和中国总理李强举行会谈。这是米舒斯京2020年上任后首次访华，也是俄乌战争暴发后访华的最高级别俄罗斯官员。

G7领导人在上周末的峰会中，强调将收紧对俄罗斯的制裁，并剑指中国称要合力应对“经济胁迫”。米舒斯京力求在此次访华行程中突破俄罗斯面对的经济围堵，有15家俄罗斯企业高管随行，其中包括多家受到西方制裁的能源、管道、钢铁和矿业巨头公司。

据俄罗斯媒体报道，中俄在米舒斯京期间签署一系列贸易与基建协议。

米舒斯京与习近平会面时不点名喊话称，俄中反对维护全球主导地位、利用非法制裁将自己意志强加于独立国家的企图，将坚决抵制这些危险企图，为前进创造条件。

米舒斯京见李强时也说，俄罗斯与中国的关系处于前所未有的高水平，两国相互尊重彼此的利益，致力于共同应对由国际局势动荡加剧和来自西方集体非法制裁压力带来的新挑战。

俄乌战争令中俄关系受到欧洲高度关注，中国正寻求修复与欧洲国家的关系，并在G7领导人峰会前积极派高层官员访欧。

新华社报道中未提及西方对俄制裁。习近平呼吁中俄继续把各领域合作推向更高水平，不断丰富两国新时代全面战略协作伙伴关系的内涵。

习近平说，中国愿同俄罗斯在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持，在联合国、上海合作组织、金砖国家、二十国集团（G20）等多边舞台加强协作。

习近平也聚焦两国经贸合作，呼吁双方继续深挖潜力，提升经贸投资合作水平，健全双边合作体制机制，巩固和扩大能源、互联互通等合作基本盘，打造更多新的增长点。

俄罗斯受到西方经济制裁后，越加依赖与中国的双边贸易。单在今年首三个月，中俄贸易增长近39%，接近540亿美元（约727亿新元）；两国双边贸易额年底可能首次超过2000亿美元。

分析：中国力图区分中俄经济与政治合作

上周的G7峰会后，中俄官员几乎同步互访。中共中央政法委书记陈文清5月21日至28日到俄罗斯，和俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）会面；有消息称，在欧洲访问的中国政府欧亚事务特别代表李辉料在5月26日抵达俄罗斯。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛接受《联合早报》访问时分析，中俄密集互访有和G7互别苗头的意味，显示中俄即便在外部压力下，仍会继续推进经贸关系。中国一边派官员到俄罗斯推动俄乌和谈，另一方面在中国和米舒斯京达成经贸合作，也是中国给俄罗斯派定心丸的一种方式，表明中国不会抛弃俄罗斯。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理教授何子恩指出，中国向来表明反对单边制裁，这次中国与俄罗斯达成多项经贸合作，凸显了中国的一贯立场。但这不意味着中国会无条件地支持俄罗斯，米舒斯京的行程高度聚焦经贸合作，这显示中国力图把中俄的经济和政治合作区分开来。