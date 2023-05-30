中国鼓励高校毕业生在社区内就业

在中国青年就业形势严峻的背景下，中国民政部要推动社区社会组织开发更多工作岗位，鼓励高校毕业生在社区内就业。

民政部办公厅上星期六（27日）发布《关于做好2023年社会组织助力高校毕业生就业工作的通知》，指出各地要推动社区社会组织充分挖掘社区服务需求，开发社区服务岗位，鼓励和支持高校毕业生在社区内就业。



该通知称，要引导专业性社会组织挖掘教育、医疗、科技、文化、社会救助、养老服务、社会工作、托育等领域的服务空间，加大高校毕业生聘用力度。



通知说，也要支持基金会等慈善组织增加直接面向基层和群众的项目和资金，带动开发相应岗位，吸纳更多高校毕业生就业。



通知也说，要引导动员行业协会商会等社会组织发挥与行业、企业等联系紧密的优势，推动高校毕业生与企业用人需求的精准对接。



中国青年就业形势严峻，4月份16岁至24岁青年失业率攀升至20.4%，创下2018年有数据以来最高值。



扎根于社区的社工类岗位开始受到中国年轻人认可。中国新闻网去年曾报道，报考全国社工职业资格考试的人逐年增加，2022年有近90万人报考，创下历史新高。



据报道，社区工作领域的资深人士表示，社区工作范围不断扩大，对年轻社工的需求在增加，社区工作年轻化趋势非常明显，例如社区安全巡查的网格员，上门服务和沟通，都是年轻人来做。冠病疫情期间，中国有450万网格员参与疫情防控期间按社区的信息核查、政策宣传，社区矛盾调解等。