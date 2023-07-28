传美国拟禁港特首出席APEC峰会 北京强烈不满提出严正交涉

《华盛顿邮报》引述消息指白宫决定不让香港特首李家超出席11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议。中国表示强烈不满和坚决反对，并称或将对美实施制裁。

受访学者说，将李家超列入APEC的黑名单，显示中美关系基本上并没有缓和，事件将加剧华盛顿和北京之间的紧张。也有学者认为，这件事显示美国公器私用，在干涉中国的内政。

《华盛顿邮报》美东时间星期四（7月27日）引述三名知情的美国官员报道称，华盛顿对李家超实施的制裁并不影响香港出席APEC峰会，港府可另派高层代表与会。

白宫发言人不愿就此消息置评，仅说：“我们期待所有APEC成员代表团按照美国的法律和法规与会。”美国驻港澳总领事馆未作出回应。

《华邮》称，李家超是因参与破坏香港人权及法制而被美国制裁。本月初，香港根据北京实施的《香港国安法》，悬赏通缉八名海外民主人士。彭博社说，他们当中有人参与游说美国禁止李家超出席APEC峰会。

据香港《明报》报道，正在马来西亚访问的李家超星期五（7月28日）回应说，任何国家或经济体主办APEC时，都应按指引、习惯及规则，邀请成员经济体领导人参与，兼且有责任向与会者提供方便，并指“香港特区会按APEC指引、规则和习惯出席这个会议”，希望主办方同样按APEC的指引、规则及习惯处理。

中国外交部发言人毛宁星期五也在例行记者会上表示，中国将坚定维护中国香港参加APEC会议的正当合法权利。“众所周知，APEC东道主负有让所有成员代表顺利参会的责任和义务。美国对包括李家超在内的中方人员实施非法无理制裁，本就是严重违反国际关系基本准则的霸凌行径。”

毛宁说：“中方对此表示强烈不满和坚决反对，已提出严正交涉。我们要求美方立即纠正错误做法。”

据《星岛日报》和网媒“香港01”报道，中国全国港澳研究会顾问刘兆佳说，如果李家超被禁出席APEC，中国或将对美国实施制裁。

香港城市大学法学院教授王江雨接受《联合早报》访问时指出，美国实在没有必要禁止香港特首出席APEC，这是给中美关系制造麻烦。“美国制裁伊朗，但伊朗的元首还是可以到联合国去发表演讲，所以这件事说明，美国很显然对中国是不假辞色。”

王江雨认为，此事也显示中美关系基本上没有什么缓和，双方在外交的进攻和布防上，其实并没有什么通融的余地了，中美军方的接触更加不可能了。

香港于1992年加入APEC，九七回归后，香港特首继续出席峰会。若李家超真的成为第一个被拒于APEC门外的香港特首，王江雨认为，这会对香港带来很大的影响。“香港现在努力恢复经济、国际影响力、国际大都市的形象。APEC对李家超来说是一个非常好的国际舞台，现在没有机会，将重重打击他的努力。”

中国人民大学国际事务研究所所长王义桅教授受访时也说，香港作为APEC成员，领导人应该获得轮值主席国邀请，美国不能公器私用，这等于是干涉中国的内政。

王义桅说：“邀请台湾领导人去美国，反过来不让香港特首去美国参加APEC，这就是典型的搞小动作，中国肯定会抗议的。现在中美关系有回暖的趋势，必须从大局出发，不要上纲上线，美国可能也知道这一点，所以才做这种小动作。”