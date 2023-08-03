台风卡努从台湾东北角掠过 航班取消逾120架次

中度台风卡努星期四（8月3日）晚上从台湾东北角陆地掠过，全台一度逾两万户人家停电，路树倒塌灾情共110起，空运航班取消逾120架次，台北股市汇市也全天休市。

中央气象局说，受西南风影响，未来几天台湾中南部的降雨将比北部来得多，尤其中南部山区会出现局部大豪雨。

气象局表示，卡努暴风圈曾在星期四傍晚4时到5时之间短暂接触东北角陆地，但又马上远离，再以滞留打转的方式缓慢偏西前行，再逐渐向东北方向大回转，台湾北部地区从深夜至星期五（8月4日）清晨风雨最大。

卡努台风星期四晚上8时的中心位置在台北的东北东方约330公里的海面上，以每小时8公里速度，向东北东进行，近中心最大风速每秒43公尺（约每小时155公里），相当于14级风，暴风半径280公里。

各县市政府都不敢掉以轻心。台北市、新北市和基隆市星期三晚上8时同步宣布星期四停止上班上课，台北市长蒋万安立即被网友誉为“地表最帅市长”，桃园市长张善政则认为台风情况未达停班停课标准而未宣布放假，脸书被网友灌爆。

因台风龟速前进，台北市风雨不大，意外赚到台风假的民众星期三深夜便涌向KTV和电影院，导致KTV官网一度当机。百货公司和外送平台多配合政府规定休假，少数上班的百货公司员工怒批公司为了营利，不顾员工生命。

台湾总统蔡英文和行政院长陈建仁一同前往中央灾害应变中心，掌握台风应变最新情形，指示各部会严阵以待，跟地方政府保持联系，随时提供协助。

截至星期四晚上10时，卡努并未造成严重灾情，台北市和新北市各有50多件路树倒塌和交通号志损坏等。受到卡努外围环流沉降影响，台东县有焚风发生。

交通部航港局表示，受天候影响，星期四有11航线44航次停航，星期五预估14航线，111航次停航。另据民航局统计，星期四截至下午4时时，台湾内部航线取消80架次，国际暨两岸航线取消46架次。

台风陆上警报预计最快星期五（8月4日）上午可解除。