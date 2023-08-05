暴雨连续袭击中国京津冀和东北地区 学者：应检讨分洪组织是否到位

在京津冀地区造成严重洪涝后，台风“杜苏芮”带来的暴雨转向中国东北，连日来袭击被称为“中国粮仓”的黑龙江和吉林，当地大片农田被淹，一些村庄失联，有农民担忧大米产量减半。

“杜苏芮”带来的疾风暴雨8月2日起袭击中国东北地区，黑龙江多条河流星期六（8月5日）超警戒水位，牡丹江、拉林河、蚂蚁河、雅鲁河形成洪水；黑龙江发布地质灾害气象风险红色预警、暴雨红色预警，哈尔滨防汛应急响应提升至一级。

中国官媒和社交媒体的视频显示，以“五常大米”著称的哈尔滨五常市积水严重，农房、农田被淹。眼下正是水稻孕穗、扬花期，一些以种植稻米为生的农民担心暴雨洪灾影响粮食产量。

五常市安家镇一个村庄的张姓村民告诉《联合早报》，因为龙凤山、磨盘山水库泄洪，家里的房子、农田都被淹没，可眼下最担心的是家里种的七八十亩五常稻花香。

至于损失有多严重，张姓村民说：“一半农田被淹了……收成得减一半多，现在也不敢说，水还在涨，也不知道会泡多少天。”

连续降雨也在吉林省舒兰市造成重灾。当地金马镇、开原镇和七里乡等村镇出现洪水漫灌，部分桥梁垮塌、道路受损。网上流传的视频和照片显示，当地大片农田受灾，目之所及一片汪洋。

据新华社星期五报道，连续强降雨已造成舒兰市13万4000人受灾，当地陆续转移灾民1万4380人，有一人遇难、四人失联。据“江城日报”微信公众号星期六晚发布的消息，四名失联人员为舒兰市常务副市长骆旭东等四名公职人员。

舒兰市开原镇居民赵建业（化名）告诉记者，他的亲戚在受灾较严重的村庄，目前已被转移，但当地还处在断电、断网的状态。

他说：“离山林较近的几个村庄，房屋、道路都被冲毁，沿着河道的庄稼地都淹了……一些人被转移到乡镇的中学，也有人去投奔亲戚。”

受台风“杜苏芮”影响，北京、天津、河北7月底至8月初已遭遇强降雨袭击，河北涿州等多地灾情严重。据河北省防汛抗旱指挥部统计，截至星期五上午8时，河北省已有98个县区883个乡镇遭受洪涝灾害，受灾人口超222万人。

社交媒体推特星期六流传的视频显示，刚刚经历洪灾的河北霸州发生民众到市政府大楼抗议事件。有民众拉起“还我家园，明明是泄洪原因，却说成降雨所致”的横幅；横幅署名“东杨庄乡全体村民”。

霸州市当局星期六发出“致广大乡亲们的一封信”，称面对异常严峻的防汛形势，霸州市东淀蓄滞洪区所有群众“义无反顾搬出自己久居的家园，以实际行动践行了勇于奉献、敢于牺牲的顽强意志”，“顾全大局、深明大义”。

公开信承诺，政府将全面做好受灾补偿，补偿农作物、专业养殖和经济林、住房、家庭农业生产机械、役畜和家庭主要耐用消费品水毁损失等等。

中国环境保护组织公众环境研究中心主任马军受访时指出，每一次气象灾害都应反思总结，这次一些地区出现大面积断网，导致气象监测数据无法正常传输，这对应急和预报都非常不利。

他说：“一些地区的分洪过程，通知是否足够及时、组织是否足够到位，这些也必须检讨。”

随着极端天气频次增加、强度上升，马军也认为，一些频繁出现洪涝问题的地区，也应重新优化和完善规划，“这不止是在中国，全球很多地区也是这样”。