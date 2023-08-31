中英外长北京会谈 王毅：对话合作是中国对英政策的主基调

中英外长星期三（8月30日）在北京举行会谈，中国外长王毅强调对话与合作是中国对英政策的关键词和主基调，呼吁两国坚持相互尊重，排除干扰障碍。英国外长克莱弗利则对能在会中提出分歧，以及王毅“仔细而专业”聆听不同意见表示赞赏。

受访学者分析，中美高层今年6月以来持续恢复接触，为苏纳克政府修复中英近年严重受损的双边关系提供契机。英国外长时隔五年再次访华，可能试图重塑两国之间复杂的双边关系，在推动对华去风险的同时也保持贸易上的相互依赖。

克莱弗利星期三正式访问中国一天，先后在北京与中国国家副主席韩正，以及也是中共政治局委员的王毅会晤。克莱弗利原定7月底访华，但因中国前外长秦刚状况不明而推迟。

据中国外交部网站消息，王毅在与克莱弗利会面时说，只要坚持相互尊重，平等相待，客观看待彼此发展，增进理解互信，中英关系就能排除干扰障碍。

中英关系近年因香港民主自由受限、新疆人权、中美对抗、中国对俄罗斯的支持等问题，跌至数十年来低点。

王毅认为，中英理应展现大国担当，合作应对全球性挑战，维护世界和平稳定；作为贸易金融大国，理应加强宏观政策协调，为世界经济复苏注入强劲动力。

据路透社报道，克莱弗利会中称，两国在部长层级维持沟通渠道非常重要；他并指英国首相苏纳克和中国国家主席习近平有直接对话的机会也很重要。

韩正在会见克莱弗利时指出，经贸合作是中英关系健康稳定发展的基础，两国政府要为企业创造良好营商环境，积极探索务实合作新增长点。

中国国家副主席韩正（右）星期三（8月30日）在北京人民大会堂，会见到访的英国外长克莱弗利。（法新社）

中国去年是英国的第二大贸易伙伴，仅次于美国，双边贸易额达1323亿美元（1786亿新元）。

据英国外交部声明，克莱弗利在与中国领导人会晤中提出了一系列问题，包括《香港国安法》在当地的影响、台海稳定、中国在新疆对待维吾尔族穆斯林少数民族的方式等。

克莱弗利希望此行能重启重塑两国关系。他当天也在北京对媒体说，英国必须与中国建立“务实、明智的工作关系”，但伦敦对于与北京存在根本分歧的领域有“清醒认知”。

克莱弗利也呼吁中国坚持过去承诺，维护乌克兰领土完整，并帮助结束俄罗斯在乌克兰的战争。

包括前首相特拉斯等部分英国保守党议员认为，克莱弗里此次访华看上去像是英国软弱的表现。但苏纳克则称，在与中国接触的同时，完全有可能坚决维护英国的利益和价值观。

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》访问时分析，美英高层相继访华反映出新的国际政治现实以及大国关系的复杂性，即西方在战略上不管对中国有多大的戒心和敌意，也需与中国保持联系；在实现对中国去风险的同时，还需继续与北京相互依赖。

朱锋认为，英国外长此行也有意为中英领导人面对面会晤铺路。自中国结束清零政策后，英国首相是七国集团中唯一未与习近平面对面会晤的领导人。

在克莱弗利出访之际，英国议会外交委员会发表报告，首次将台湾称为“独立国家”。王毅星期三对克莱弗利强调“台独”与台海稳定水火不容，呼吁英国尊重中国核心利益，恪守“一个中国”政策。

克莱弗利则称，该报告并非英国政府文件，重申英国政府的一贯立场是两岸不应单方面改变现状。

朱锋分析，英国国会中反华声浪不断上升，反映出中英关系复杂性；克莱弗利此行旨在促进中英经贸，这是两国重启关系的重要条件之一，也展现了他务实处理中英关系的立场。