英国会报告称台湾是“独立国家” 中国斥“颠倒是非”

（伦敦综合电）在英国外长克莱弗利访问中国之际，英国国会发布报告，首次称台湾为“独立国家”。中国指这份报告“颠倒是非”，强调“台湾是中国领土不可分割的一部分”。

英国下议院外交事务委员会星期三（8月30日）针对政府向印度太平洋倾斜政策发布评估报告，其中写道：“台湾已是独立国家，名称是中华民国。台湾具备建国的一切条件，包括常住人口、明确的领土范围、政府，以及与他国建立关系的能力——只是缺乏更广泛的国际认可。”

来自执政保守党的下议院外交事务委员会主席卡恩斯（Alicia Kearns）指出，这是英国国会报告首次做出这样的声明。她告诉新闻网站“政治”（Politico）欧洲版：“我们承认中国的立场，但（委员会）不接受这一立场。英国外长应坚定且公开地支持台湾，表明我们会维护台湾的自决权。”

英官员：主权不能通过暴力或胁迫手段取得

卡恩斯称：“这样的承诺不仅符合英国价值观，也能向全球各地的独裁政权发出一个尖锐信息，即主权不能通过暴力或胁迫手段取得。”

中国外交部发言人汪文斌在星期三的例行记者会上称，这份报告公然将台湾称为独立国家是颠倒是非、混淆黑白。他说，台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是公认的国际关系准则，也是中英关系的政治基础。中方敦促英国国会恪守一个中国原则、国际法和国际关系准则，切实尊重中国核心利益，停止向台独分裂势力发出错误信号，以实际行动履行英方在台湾问题上所做的政治承诺，维护中英关系健康稳定发展。

这份87页报告也指英国政府在支持台湾方面不够大胆，呼吁英国与盟友制定制裁措施，阻止北京对台湾采取军事行动和经济封锁。报告建议伦敦与东京和台北合作，特别是在网络和太空防御能力领域，并敦促政府推动台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。

委员会还批评英国政府将对华战略保密的做法，称英国2021年提出的向亚太倾斜政策若要成功，就必须对中国采取更连贯与一致的立场。报告说：“德国发布了对华战略，英国政府显然也能公布一份公开的对华战略版本，为公共和私营部门提供它们所寻求的指引。”

报告敦促英政府采取更强硬立场

报告也敦促英国政府采取更强硬立场，应对中国在英国境内的“跨国镇压”行为，这类行为包括骚扰异议者、制裁英国议员等。

英国苏纳克政府把中国定位为“划时代的系统性挑战”，这份报告则形容中国是“对英国和英国利益的威胁”，称中国对英国的态度日益具侵略性。

委员会敦促英国发展“威慑外交”，与盟友一同加强防御和安全领域的韧性。报告称，英国须扩大澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）等联盟，并加入澳洲、印度、日本和美国的四方安全对话（QUAD），同时也要推进与亚太国家的经济和人文联系。