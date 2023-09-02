超级台风“苏拉”吹袭粤港澳 造成至少一人死亡

（广州/香港综合讯）在超级台风“苏拉”星期六（9月2日）凌晨登陆广东珠海前后，强风侵袭了深圳、香港和澳门等地，给多地带来强阵雨并引发大规模洪涝灾害，造成至少一人死亡。

据中国广东省气象台通报，“苏拉”星期六凌晨3时半以强台风级在广东珠海市金湾区沿海登陆，并向西偏南方向移动，强度逐渐减弱。

此前，邻近的亚洲金融中心香港就已经因为“苏拉”逼近，出现狂风大雨，多地发生树塌和淹水，香港天文台于星期五（9月1日）晚上8时发出最高级别的十号风球信号，直到星期六凌晨3时才下调至八号风球，并于下午4时20分再次降级到三号。

综合路透社、法新社报道，台风来袭后，香港街道上散落着倒下的树木，许多建筑招牌都被吹走，浅水湾海滩的水位也比正常水平高出几米，甚至部分淹没了其地标天后庙。香港无线电视（TVB）播出的画面显示，将军澳区一栋办公楼的大窗户被吹飞。

香港政制及內地事务局说，共计511人前往港府开设的40个临时庇护所避难。港府也透露，全港至少有18个区域出现洪水，还有75人因台风灾害受伤住院。

另据《新京报》报道，受台风天气影响，深圳市福田区北环大道路边多棵树木于星期五被强风刮倒，一辆汽车被树砸中，造成一人死亡、两人受伤。

随着“苏拉”强度减弱，深圳市气象台于星期六早上8时15分将台风红色预警信号降级，该市以及珠海、广东汕尾、揭阳等地都宣布解除“五停”（停课、停工、停业、停市、停运）措施。

此前学校停课、公共交通停运、企业停产、交易所停止交易的香港，也重新恢复正常运作，街道清洁工开始清理狂风暴雨后一片狼藉的街道。

香港机场管理局说，在取消了约460个航班后，香港国际机场一度有逾300人滞留。不过到星期六上午11时，香港旗舰航空公司国泰航空的首班航班已经起飞飞往悉尼。

据彭博社报道，澳门也在星期六上午8时宣布重新开放赌场。赌场此次关闭了九小时，与2018年台风“山竹”导致关闭33小时相比，时间相对较短。

此外，强度不及苏拉的台风“海葵”预计将于星期天（9月3日）下午登陆台湾东南部沿海地区，强降雨将持续至下周。台湾航空公司立荣航空和华信航空星期五宣布，已取消星期天所有内陆航班。