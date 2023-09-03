四年来首个台风登台 “海葵”星期二或登陆粤闽交界

（台湾/广东综合讯）台风“海葵”星期天（9月3日）下午登陆台湾东南部地区，是四年来首个登陆台湾的超强台风。截至3日晚间，台风造成全台44人受伤，近12万户一度停电，7000多人被迫疏散。

综合路透社、彭博社、法新社和自由时报报道，“海葵”于星期天下午3时40分在台东县登陆，登陆时中心附近最大风力达15级别，风速约每秒50米。绿岛更是风雨强劲，测得16级瞬间阵风。台风来临前，台湾大部分地区被大雨和狂风笼罩。

台湾的中央灾害应变中心统计，截至3日晚间9时，台风造成全台44人受伤，11万9399户一度停电、4639户停水。全台灾情共732起，将近一半是大树倒塌事件。

新北市、南投县、云林县、嘉义县、台南市、宜兰县、高雄市、屏东县、宜兰县、花莲县及台东县等11县市，预防性疏散撤离共7113人。10县市共设81处避难收容处所，安置1566人。

据台湾民航局通报，截至3日傍晚6时，已取消228个境内航班和51个两岸及国际航班，部分地区的道路也被关闭。

台湾媒体统计，截至3日下午4时，台湾东部和南部地区已有14县市宣布3日放台风假；截至晚8时，已有台东、台南、屏东、高雄等12县市宣布4日也放台风假。

高雄3日晚风雨交加，多条道路积淹水。根据高雄气象站资料，预估台风期间山区的累积雨量最高达700毫米。

据台湾的中央气象局观测，“海葵”的中心在3日晚间8时于高雄市梓官区出海，预估台湾本岛星期一（4日）下半天脱离“海葵”暴风圈，但大雨或豪雨将持续到5日。

中国大陆中央气象台则预计，“海葵”星期天穿过台湾后，星期一（4日）凌晨将移入台湾海峡，星期二（5日）或将在粤闽交界附近沿海登陆，也有可能在台湾海峡回旋。

随着“海葵”向西北方向移动，星期一起对广东和福建沿海的风雨影响逐渐明显。这意味着广东省在告别了超强台风“苏拉”后，将迎来又一个超强台风。

中国国家海洋预报台星期天下午发布海浪橙色警报和风暴潮黄色警报，预计3日夜间至4日白天，福建近岸海域将出现3到4.4米的大浪到巨浪，福建沿海将出现50到120厘米的风暴增水。

此外，广东省汕头市教育局已宣布全市幼儿园、中小学校等教育机构星期一停课。