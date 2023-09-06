李强试乘印尼雅万高铁 延宕四年下月通车

中国国务院总理李强星期三（9月6日）在印度尼西亚试乘了两国合建的雅加达—万隆高速铁路（雅万高铁）。这项标志性的“一带一路”合作项目几经延宕，引发外界对一带一路是否后继无力的担忧。但学者分析，即便中国经济面临严峻挑战，仍会投注资源支撑。

综合印尼新闻网站Okezone、Tempo.co，以及路透社报道，正在印尼出席亚细安会议的李强，6日下午在印尼海洋与投资统筹部长卢胡特、交通部长布迪陪同下，在印尼首都雅加达的哈利姆站，试乘雅万高铁。

据报道，这次试乘只有往返哈利姆站（Halim）与位于雅加达郊区的卡拉旺站（Karawang），约41公里。

卢胡特受访时说，他们与李强讨论了将雅万高铁延伸到位于爪哇岛北岸的印尼第二大城市泗水，李强表示支持。

全长142公里的雅万高铁，连接雅加达和万隆两大城市，最高时速350公里，是中国一带一路计划在印尼的指标工程，全线采用中国技术与标准。

雅万高铁原订2019年完工，但自2016年开工以来，经历多次延误，于2022年7月开始铺轨，直到今年才宣告完工，预计10月正式运营，时间延宕四年。

中国国家主席习近平去年11月与印尼总统佐科在峇厘岛，曾通过视频见证雅万高铁试验运行。

当时，佐科曾说，他对雅万高铁在今年（2023年）6月运营感到乐观。但如今实际投入运营，仍较预期延误了四个月。

布迪星期三应询时坦言，直到这次试乘，雅万高铁尚在等待安全检查结果，还没有获得运营许可。但他确信项目是安全的。

另外，雅万高铁整体造价高达约73亿美元（约99亿新元），成本超支约12亿美元；也远高于2014年竞标时，日本向印尼提出的62亿美元。

彭博社报道，同样在印尼出席亚细安会议的日相岸田文雄，星期三稍早也在一场论坛上说，日本将寻求支持亚细安的交通基础设施发展。

佐科随后提出，希望日本能加大对亚细安地区基础设施的贡献，并指亚细安每年需要1840亿美元的支出。

李强当天出席中国与亚细安领导人会议时则说，中国经济总量现在稳居世界第二位，亚细安也成为全球第五大经济体，双方视彼此发展为重要机遇。

他并强调，中国与亚细安只要坚守正确道路，未来无论经历怎样的风雨，双方合作都将牢不可破，行稳致远。

中国总理李强（左）9月6日抵达在雅加达举行的第43届亚细安峰会会场，与东道国、印度尼西亚总统佐科握手致意。（路透社）

由于中国陷入经济下行困境，雅万高铁的延宕，也引发外界对一带一路是否后继无力的质疑。

台湾政治大学东亚研究所特聘教授王信贤接受《联合早报》采访时分析，一带一路确实因中国经济下行压力，有所紧缩，冠病疫情后影响更明显。

但他认为，一带一路具有高度战略意义，北京不会轻言放弃，因此即便经济面临严峻挑战，仍会投注资源，支撑一带一路。