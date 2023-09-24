美军参联会主席换将 或将深入对中国军事布局

（华盛顿综合讯）美国空军上将查尔斯·布朗即将出任参谋长联席会议主席，分析认为中美军事关系可能再蒙阴影。

综合彭博社等美国媒体报道，美国参议院9月20日表决批准空军上将查尔斯·布朗（Charles Q. Brown Jr.）出任美军参谋长联席会议主席。现任参联会主席米利的任期，将于9月30日结束。

据《纽约时报》报道，布朗是一名战斗机飞行员，拥有超过 3000 小时的飞行经验，包括 130 小时的战斗经验。美国总统拜登曾评价他是“一位军事战略家和军事创新领导者”，“能够深思熟虑，总是在困难时做正确事情的人”。

美国智库昆西研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）旗下电子杂志引述一名五角大楼观察员评论，指布朗的任命将安抚美国的对华鹰派。

中国《环球时报》引述专家认为，布朗接任后，将协助美国国防部长奥斯汀进一步加大向亚太地区的军事资源投入，持续围堵中国。一是继续寻找并使用更多的前进基地，二是集成各种火力展开联合反舰作战，三是维持后勤保障能力，四是形成有效的态势感知和指挥控制。

布朗2000年出任美国空军参谋长时，就强调美国空军面临的最紧迫挑战来自中国，必须立即采取行动进行变革。

他在2022年接受有线电视新闻网（CNN）专访时声称，过去30年美国对中东地区的关注是以牺牲与中国的战略竞争为代价，如果美国不能迅速应对不断变化的挑战，他担心未来将遭遇失败。

布朗在今年7月参院听证会上曾针对台海议题时说，将加快提供台湾军备以确保维持台海现状。