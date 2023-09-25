中国存量首套房贷利率下调 上亿人消费力看涨

（北京综合讯）中国存量住房贷款利率调降正式实施，减缓数千万户、上亿居民财务负担，有望提振民众消费意愿和能力。

综合《上海证券报》、第一财经报道，据中国人民银行、国家金融监督管理总局印发的通知，银行从星期一（9月25日）起，开始下调存量首套住房商业性个人住房贷款利率水平。此次调整范围为首套住房贷款、二套转首套，以及公积金组合贷中的商业性个人住房贷款。

中国人民银行货币政策司司长邹澜日前表示，预计超过九成符合条件的借款人可在第一时间享受政策红利，其他借款人的存量房贷利率也将在10月底前完成调整。

《上海证券报》引述接近监管的有关人士表示，存量首套住房商业性个人住房贷款利率调整后，几千万户、上亿居民的财务负担会有明显下降，利率平均降幅大约为0.8个百分点。据估算，本次调整涉及的客户可能超过4000万，涉及调整的贷款规模可能达25万亿元（人民币，下同，4万6780亿新元）。

以100万元、25年期、原利率5.1%的存量房贷为例，假设房贷利率降至4.3%，可节约借款人利息支出每年超5000元，显著增加消费能力。

第一财经报道，在社交媒体平台甚至有网友调侃，“一天就省下了一年的工资”。

星图金融研究院副院长薛洪言接受第一财经采访时表示，下调存量房贷利率有两个核心目的，一是减缓提前还贷潮，二是刺激消费。

报道指，按照央行8月31日对于首付比例调整的要求，尤其是第二套房首付比例大幅降低，叠加各地包括“认房不认贷”以及限购政策的放松，居民购房需求也有望进一步释放。