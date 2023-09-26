学者：王毅表态意在暗示美国让步 为中美元首会晤扫除障碍

亚太经济合作组织（APEC）峰会11月将在美国旧金山举行，中国外长王毅星期二（9月26日）表示，APEC不应是挑起对抗的角斗场，呼吁本届峰会东道主美国展现应有的开放、公平、包容和担当，为会议顺利举行创造更好条件。

受访学者分析，香港行政长官李家超受美国制裁，目前尚未受邀参加本届APEC峰会。王毅的表态意在暗示美国让步，为中美元首在峰会期间会晤扫除障碍。

也是中共政治局委员、中央外事办公室主任的王毅，星期二在有关构建人类命运共同体白皮书的新闻发布会上，回答记者针对习近平是否会出席APEC会议的提问时说，APEC是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制，应成为促进合作的大舞台。

王毅表示，中国是负责任的国家，从不缺席重要多边论坛，作为世界最大发展中国家和APEC重要成员，中国愿意顺应国际社会的期待。愿为今年APEC的成功发挥建设性作用。他并指出，多边外交是中国开展元首外交的重要平台，受到中国国家主席习近平高度重视。

王毅还说，关于出席APEC的安排，中国正在与各方保持沟通，会适时正式发布消息。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯接受《联合早报》采访时指出，美国可能在APEC峰会期间发布印太经济框架谈判的初步成果，进一步排挤打压中国。王毅的表态显示，中国对美国可能在多边场合挑起对抗保持警惕。

吴心伯认为，美国目前可能未按照多边规则举办本届峰会，并基于对香港的单边制裁，未向李家超发出邀请函，让北京认为有必要进一步发声。

美国特朗普政府在2020年6月北京实施《香港国安法》后，对时任香港保安局长的李家超实施制裁，意味着李家超不会获得进入美国的签证。

《华盛顿邮报》今年7月引述不具名的美国官员披露，李家超将被白宫禁止出席APEC会议，但消息尚未被官方证实。

李家超星期二在例行记者会上表示，还未受邀出席APEC峰会，“我还在等着给我寄邀请函。”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时研判，美国过去数年对香港高层实施制裁，李家超未受邀参会也成为北京比较在乎的“政治问题”。反过来说，“如果允许香港特首参会，可以解读为美国在香港问题上对北京做了一点让步。”

吴心伯预判，如果美国继续对华维持强硬姿态，不排除中国可能会沿用元首不出席本月在新德里举行的二十国集团（G20）峰会的方案，另派员出席APEC峰会。他预期，中美元首在旧金山会晤的可能性是“五十对五十”。

李明江则认为，中美年底前实现元首会晤的可能性更高，因为这场会晤对中美关系的象征意义太大，对两国高层今年6月以来的互动也是一个检验，“如果实现不了，不只会带给中美关系一些负面影响，在亚太地区、印太地区也会让很多人担忧中美关系再继续下滑。”

李明江分析，尽管从王毅的最新表态看不出中美元首年底前是否会举行会晤，但北京目前仍有促成两国领导人见面的强烈意愿，从根本上希望为双边关系注入更多稳定并有更多实质性的合作，因为这对中国的发展仍很重要。

中国沿海局势近期出现新一轮动荡之际，王毅星期二也强调，坚持通过对话协商解决国家间分歧和争端，反对肆意扩大军事同盟、挤压别国的安全空间。

李明江分析，王毅的讲法是在借机批评菲律宾近期与美国升级同盟关系的安全政策。他指出，中国目前在南中国海问题上采取一面坚持对话，同时以强势应对争端矛盾的两手策略，其中强势的做法，毫无疑问会加剧与周边有领土争议国家的关系关系。

中国与菲律宾围绕南中国海黄岩岛（菲称斯卡伯勒浅滩）的争议这几个月来持续延烧。菲海岸警卫队星期天称，发现中国海警船在斯卡伯勒浅滩附近设置约300米长的浮动屏障，阻挡菲渔船进入。一天后，菲海岸警卫队宣示已动手移除这些浮动屏障。