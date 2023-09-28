李玟爆《好声音》黑幕 揭秘选秀节目潜规则 | 世界大解说

“我说不公道！我说这个赛制必须要改！”

歌手李玟生前录音曝光，揭露音乐类选秀节目《中国好声音》有黑幕。节目前学员和艺人随后控诉节目组暗箱操作、赛制不透明。

视频内容：

01:04 节目效果最重要 选秀也少不了“剧本”

节目效果最重要 选秀也少不了“剧本” 04:00 李玟录音曝光 坐实《好声音》暗箱操作

李玟录音曝光 坐实《好声音》暗箱操作 06:49 天下乌鸦一般“黑”？ 业内潜规则行之已久

天下乌鸦一般“黑”？ 业内潜规则行之已久 11:05 娱乐圈资本逐利 艺人难阻乱象

网上负评如潮，《好声音》坏了名声，暂时停播。黑幕是否真的“黑”？

《世界大解说》采访了曾经参加《好声音》的新加坡歌手董姿彦和音乐制作人黄彼得，剖析这档热门选秀节目在镜头外的真假虚实。

董姿彦：没有遭遇不公但不排除黑幕

董姿彦曾于2017年参加《中国新歌声》（《中国好声音》曾改名《中国新歌声》），并夺下周杰伦组冠军、全国总决赛季军。

她说，参加《好声音》是一次非常好的体验，她从没有在节目中遭遇不公平对待，不仅选歌有自主权，排练以及与导演组的沟通也顺畅愉快。

图 / 林玲莉

但董姿彦不讳言，凡事皆有可能，不排除节目存在所谓的“黑幕”。只是，这与她的个人经验相当“违和”。

“但凡要有操纵，就不会选择我这样的一个选手，年纪又大，唱的又是小众音乐，背景又一般，要钱没钱要色没色，一个外国人又没有签约。但凡你想操纵，都不会选择我这样的选手，一路走到拿到第三名。”

董姿彦（第二排右二）2017年参加《中国新歌声》，夺得周杰伦组冠军、全国总决赛季军，至今都与当时结缘的队友保持联系。（董姿彦提供）

面对网上对《好声音》一面倒的负面评价，董姿彦坦言，现在为节目组发声很有可能受到恶意攻击，不过还是决定分享自己的亲身经历。

她指出，综艺节目为了吸引观众，多少都会试图影响节目的整体趋势或走向来增加看点，观众难免会把这样的操作形容为“剧本”。但据她观察，节目组无法操纵很多细节，包括导师的选择和评委团的投票倾向。

黄彼得：节目组很会“编故事”

为《好声音》首两季担任音乐制作的本地音乐人黄彼得认为，《好声音》的音乐专业度毋庸置疑，不过在音乐以外恐怕少不了“造假”的成分。

图 / 林玲莉

他忆述，曾有一个在夜店驻唱了四五年的参赛者，硬是被节目组说成了来自乡下的素人歌手，让他啼笑皆非。

“我蛮佩服那个导演和节目组，编故事出来，赚人家的眼泪。我每次说亏你想得出来。”

孙英豪：选秀节目少不了“剧本”

对于选秀节目到底有没有“剧本”的问题，过去几年参加过新马、台湾和中国大陆不同选秀节目的新加坡歌手孙英豪，告诉《世界大解说》他的亲身经历。

图 / 林玲莉

孙英豪2017年参加新加坡和马来西亚合力打造的音乐真人选秀节目《决战好声》时，初尝“剧本”操作后，才渐渐“领悟”这原来是选秀节目的常态。

孙英豪（右）2017年参加《决战好声》，成为丁当战队的四强。（孙英豪提供）

“选手们唱的歌都不是我们自己选的歌，但是导演组会说，你要找一个故事方向来说，为什么选择了这首歌曲。”

孙英豪坦言，他觉得当时自己能够进入四强，可能是被定了“黑马”人设，才能比其他声乐条件更优秀的选手走得远。不过，编剧不会向参赛者透露故事走向，他们可能在无形中成为“剧本”中的“演员”。

他也说，为了完整的节目效果，并确保参赛者呈现不同舞台风格，这类的操作颇为常见，大陆的男团选秀节目《少年之名》亦是如此。

2020年参加《少年之名》，孙英豪（前排右二）在录制节目时曾碰到编剧来和他商量节目的走向，希望他照着预设好的故事线发展，不过他没有完全照做。（孙英豪提供）

“那里的编剧很厉害，每天都会一直在听每个选手的对话，从中去挖一个角度来和你进行采访，借此得到一些比较好的素材去进行剪辑。”

在利益关系纵横交错的娱乐圈，量身定做的“剧本”到底为何成了选秀节目的常态？资深媒体人又怎么解读圈内这种现象？